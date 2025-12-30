Gabriela Guillén deja claro su papel en la vida de Bertín Osborne: "No fui una amiga, fui su pareja"

En el contexto del segundo cumpleaños de su hijo en común con Bertín Osborne, Gabriela Guillén manifestó que no tiene expectativas personales respecto al presentador y explicó que le brinda todo lo posible a su hijo dentro de la situación actual. Según informó el medio que difundió sus palabras, la empresaria remarcó que la prioridad para ella sigue siendo la estabilidad del menor y que su relación actual con Osborne se reduce a la distancia y circunstancias en las que viven: “A ver, una madre siempre espera que tenga una buena relación con su padre y es la que tiene ahora mismo, tiene una relación a esa distancia. Él vive allí y nosotros vivimos aquí”, sostuvo Guillén.

De acuerdo con la publicación, estas declaraciones surgen tras las afirmaciones recientes de Osborne, quien señaló públicamente que se encuentra soltero, sin pareja y que disfruta del tiempo junto a varias “amigas”. Ante este panorama, Gabriela Guillén quiso precisar la naturaleza y el significado de su vínculo con el presentador en el pasado, marcando distancia frente a las versiones que la presentan como una amistad más de Osborne. “Yo tuve una relación muy bonita con él y si me hubiera sentido mal en algún momento me hubiera ido, pero para nada fui ni una amiga. Fui su pareja. Eso que quede claro, por favor”, enfatizó Guillén según consignó la fuente.

El medio que publicó las declaraciones detalló que la empresaria no abundó en valoraciones respecto a los rumores sobre nuevas relaciones del cantante. Guillén optó por explicar que no se siente aludida por las historias que se atribuyen a Osborne en el presente: “Es que no tengo nada que comentar al respecto. No es mi vida. Él puede hacer lo que quiera igual que yo. O sea que eso es totalmente cosa suya, yo no tengo nada que opinar al respecto”. La respuesta evitó detallar o alimentar posibles polémicas y puso el foco en su propio día a día, así como en el bienestar del hijo que comparten.

En un entorno mediático donde se multiplican rumores acerca de la vida sentimental de Bertín Osborne y sobre mujeres cercanas a su círculo, Guillén quiso subrayar que la relación que tuvieron se caracterizó por su seriedad y no desea verla equiparada a vínculos más esporádicos. Así, mencionó explícitamente que no pertenecía al grupo de amigas con el que Osborne comparte salidas, y que su papel fue de pareja, rechazando interpretaciones que rebajan su historia común a una mera amistad o circunstancia pasajera.

La empresaria, en sus respuestas recogidas por el medio, mantuvo una actitud de calma y distancia frente a cualquier “guerra mediática” o enfrentamiento público, reforzando que sus prioridades están en su entorno familiar y personal. En el plano de la relación del niño con su padre, remarcó que la convivencia se da con naturalidad y corresponde a las distancias físicas que existen actualmente, evitando reproches directos pero dejando entrever que el vínculo entre padre e hijo responde más a las posibilidades que a una relación cercana en el día a día.

El medio señaló que Guillén ha decidido hablar para clarificar el papel que desempeñó en la vida de Osborne, haciendo hincapié en que no busca entrar en polémicas relacionadas con las nuevas personas en el entorno del cantante ni con la gestión pública de su imagen. Al mismo tiempo, recalcó que su interés es garantizar la estabilidad de su hijo y esquivar cualquier discusión que desvíe la atención de ese objetivo.