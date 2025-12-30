EAU anuncia la "retirada voluntaria" de tropas de Yemen tras las exigencias del Gobierno yemení y Arabia Saudí

Las recientes tensiones entre las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y el Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), llevaron a que Arabia Saudí solicitara el fin del apoyo emiratí a los separatistas y la retirada del personal militar que aún permanecía en territorio yemení. Esta petición se produce después de que el CTS realizara ofensivas contra posiciones del gobierno de Yemen, lo que provocó una escalada de los enfrentamientos internos. En esta coyuntura, EAU comunicó la salida de sus equipos especializados, medida considerada como una respuesta directa a la exigencia de las autoridades yemeníes y saudíes, informó el medio Europa Press.

En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio de Defensa emiratí señaló que la retirada obedece a una evaluación de los recientes acontecimientos en Yemen y su posible impacto en la seguridad y la eficiencia de las operaciones antiterroristas. De acuerdo con lo declarado oficialmente, la salida de los equipos antiterroristas sucede en coordinación con sus aliados internacionales y bajo la premisa de asegurar la protección de su personal militar. El ministerio enfatizó que la decisión forma parte de una revisión de sus compromisos regionales y la función desempeñada por EAU en el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad desde 2015, dentro de la coalición militar bajo mando saudí.

Según Europa Press, el gobierno emiratí recordó en su comunicado que durante cerca de una década sus tropas participaron activamente en el apoyo a los esfuerzos internacionales para combatir a las organizaciones terroristas en Yemen. Las Fuerzas Armadas de EAU, agregaron, pusieron fin a su despliegue operativo en 2019, aunque conservaron equipos limitados dedicados a tareas antiterroristas coordinadas con los socios internacionales pertinentes.

Horas antes del anuncio formal de Defensa, el Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos había negado cualquier papel directo en las acciones recientes del CTS. Según difundió Europa Press, la cartera diplomática rechazó las acusaciones sobre un supuesto suministro de armas en los buques bombardeados por la coalición liderada por Arabia Saudí. Además, Exteriores cuestionó los intentos de vincular a EAU con los enfrentamientos internos yemeníes, subrayando que su presencia se mantenía exclusiva y únicamente bajo invitación del gobierno legítimo yemení y dentro del marco de la coalición árabe.

El CTS, respaldado por Abu Dabi, mantiene una agenda política distinta a la del gobierno yemení reconocido, aunque ambos integraron la coalición liderada por Riad desde la intervención iniciada en marzo de 2015 contra los hutíes, quienes mantienen el control de Saná y otras regiones estratégicas del territorio. Acorde con la información que recoge Europa Press, el CTS ya protagonizó en agosto de 2019 una ofensiva que resultó en la toma de la ciudad portuaria de Adén, entonces sede del gobierno reconocida internacionalmente tras la salida forzosa de la capital por la avanzada hutí. Un alto el fuego posterior permitió a las autoridades retomar la ciudad, pero la situación política y militar siguió marcada por la fragmentación.

En el contexto más reciente, Arabia Saudí responsabilizó al CTS de iniciar una escalada sin justificación al actuar de modo unilateral contra posiciones del gobierno yemení y pidió al grupo separatista retirarse de las provincias ocupadas. Además, Riad reiteró su demanda a Emiratos Árabes Unidos para que cesara el apoyo al movimiento sureño, según reportó Europa Press. Hasta ahora, ni el gobierno yemení ni las autoridades saudíes se habían manifestado tras el anuncio emiratí.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos hizo hincapié en los sacrificios asumidos por sus militares en este periodo de apoyo a Yemen, indicando que todas sus actividades han estado orientadas a fortalecer la estabilidad, en cooperación con socios internacionales. Según el medio citado, las autoridades de EAU aseguraron que cualquier despliegue se ha mantenido dentro de los marcos acordados y ajustado a los contextos de colaboración solicitados por las autoridades reconocidas internacionalmente.

Europa Press registró también que el Ministerio de Exteriores emiratí manifestó la intención de actuar “con responsabilidad” para evitar un incremento de las tensiones, sin hacer referencia expresa a la exigencia de salida formulada por las autoridades de Yemen y Arabia Saudí, la cual quedó posteriormente ratificada por el Ministerio de Defensa con el anuncio de la retirada.

La intervención militar internacional en Yemen comenzó oficialmente en marzo de 2015, después de que los hutíes, movimiento respaldado por Irán, expulsaran al presidente y al gobierno reconocido internacionalmente de la capital Saná. La coalición liderada por Arabia Saudí buscó entonces reinstalar a las autoridades desplazadas y hacer frente a la expansión hutí. En este marco, Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel relevante con fuerzas en el terreno durante varios años y, posteriormente, con unidades especializadas orientadas a combatir la amenaza terrorista y colaborar con la coalición internacional.

El conflicto yemení ha estado marcado por constantes realineamientos de alianzas y rivalidades, donde tanto el CTS como el gobierno reconocido trataron de coordinarse en distintos momentos para enfrentar a los hutíes, aunque mantuvieran proyectos opuestos para el futuro político y territorial de Yemen. Europa Press detalló que la disputa en el sur del país y la fragmentación de las fuerzas anti-hutí ha añadido complejidad a la guerra en Yemen, extendiendo la crisis humanitaria y profundizando las dificultades para alcanzar una solución negociada al conflicto.

En lo que respecta al futuro de la cooperación militar internacional en Yemen, la retirada de los equipos emiratíes plantea nuevos desafíos para los socios regionales, especialmente ante la persistencia de la amenaza hutí y la reciente inestabilidad en las zonas bajo control gubernamental. Los movimientos en el sur, respaldados por actores internacionales, continúan generando preocupación en Riad y otras capitales de la región, al tratarse de una zona estratégica para el tránsito marítimo y el comercio internacional. Según lo informado por Europa Press, el nuevo escenario pone a prueba la capacidad de las fuerzas restantes de la coalición para mantener la estabilidad y contener el avance de las organizaciones violentas y separatistas.