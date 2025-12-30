Corea del Sur se une a la carrera mundial de la IA con el modelo A.X K1

La introducción de A.X K1 no solo busca posicionar a Corea del Sur en la escena internacional de la inteligencia artificial, sino que servirá también como plataforma para evaluar el desempeño de la industria nacional de semiconductores, centrándose en el análisis del ancho de banda de la memoria y la rapidez de comunicación entre GPU. Según informó SK Telecom a través de una nota de prensa, este avance tecnológico constituye la apuesta más ambiciosa del país asiático en materia de IA, en un esfuerzo estratégico por integrarse junto a Estados Unidos y China en la vanguardia global del sector.

Tal como publicó SK Telecom, A.X K1 representa el primer modelo de inteligencia artificial a hiperescala desarrollado íntegramente en Corea del Sur, dotado de 519.000 millones de parámetros. Esta cifra posiciona al sistema entre los modelos de mayor capacidad desarrollados a nivel internacional y supone un salto tecnológico significativo para la industria coreana. El modelo ha sido diseñado para mantener un rendimiento sólido en tareas que requieren razonamiento avanzado, operaciones matemáticas complejas y comprensión de múltiples idiomas, lo que expande ampliamente su rango de aplicaciones.

El medio detalló que A.X K1 se concibe como un "modelo maestro". Esta denominación hace referencia a su función principal: transferir conocimientos y capacidades a otros modelos de inteligencia artificial de menor tamaño, aquellos que integran menos de 70.000 millones de parámetros. De este modo, el desarrollo de A.X K1 no solo habilitará aplicaciones directas, sino que fortalecerá la formación de otros modelos más compactos y especializados, ampliando el impacto del proyecto en diferentes áreas tecnológicas.

Según consignó SK Telecom, la creación de este modelo es el resultado del trabajo conjunto de un consorcio integrado por múltiples entidades clave de la economía surcoreana. Además de SK Telecom, participan empresas especializadas como Krafton, 42dot, Rebellions, Liner y SelectStar, además de instituciones académicas como la Universidad Nacional de Seúl y KAIST. El consorcio coordina esfuerzos en el marco del proyecto estatal denominado "Modelo de Fundación de IA Soberana", cuya meta principal es catapultar a Corea del Sur entre los tres países con mayor liderazgo en inteligencia artificial, situándose junto a las actuales potencias de Estados Unidos y China.

El modelo A.X K1 servirá también como elemento central en la construcción de un entorno de inteligencia artificial más abierto y accesible. El medio SK Telecom resaltó que el consorcio persigue el desarrollo de un sistema que facilite al público el acceso a la inteligencia artificial utilizando canales cotidianos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, plataformas web y diversas aplicaciones. Esta estrategia busca democratizar el uso de la tecnología y acercarla a los usuarios, más allá de los laboratorios y centros de investigación.

A.X K1 se utilizará también como banco de pruebas fundamental para evaluar la competitividad de la industria coreana en semiconductores. Según comunicó SK Telecom, las pruebas con el modelo permitirán verificar la eficiencia del ancho de banda de la memoria y la velocidad de las comunicaciones entre las unidades procesadoras gráficas (GPU), elementos esenciales para garantizar que la infraestructura tecnológica nacional pueda soportar el desarrollo y la operación de modelos de inteligencia artificial cada vez más complejos.

El lanzamiento del modelo A.X K1 por parte de SK Telecom y su consorcio marca un hito en la estrategia nacional para impulsar la investigación y la innovación en inteligencia artificial. Esta iniciativa no solo fortalece la posición de Corea del Sur como actor emergente en este campo, sino que también propone un escenario donde la cooperación entre industria y academia acelera el avance tecnológico y sitúa al país en la competencia global junto a las principales potencias.