Zelenski destaca "resultados significativos" en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

Entre los avances alcanzados, ya existen documentos acordados completamente y otros están en su fase final de negociación, según reportó la Presidencia citada por el medio de comunicación. Este progreso ha resultado del reciente encuentro en Florida entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde ambos dirigentes dialogaron sobre los aspectos clave de un posible pacto de paz y las medidas necesarias para la estabilidad internacional. Según consignó el medio, la noticia principal se centra en la preparación de una posible cumbre en Washington y en el trabajo conjunto entre los gobiernos de Kiev y Washington para definir garantías de seguridad y explorar vías de diálogo internacional orientadas a una solución duradera para la guerra en Ucrania.

De acuerdo con lo publicado, Zelenski describió el diálogo con Trump como una conversación de fondo que permitió abordar de manera exhaustiva el marco para una eventual paz. Explicó en la red social X que "hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", destacando el agradecimiento tanto hacia Trump como hacia los principales negociadores de ambas delegaciones. Según informó el medio, el presidente ucraniano subrayó que tanto él como Trump coinciden en que las garantías de seguridad representan un elemento indispensable para alcanzar una solución estable. Dentro de las acciones previstas, las partes indicaron que sus equipos de trabajo mantendrían una nueva reunión la próxima semana.

Tal como detalló la fuente, el mandatario ucraniano comunicó que Ucrania está lista para la paz y agregó que en una fecha aún por definir en enero, Trump recibiría en Washington a líderes ucranianos y europeos para continuar con las conversaciones de alto nivel. A pesar de que la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente esta reunión, se anticipa que la cumbre buscará consolidar compromisos internacionales y clarificar los términos de las garantías de seguridad para Ucrania frente a Rusia.

Según la cobertura del medio, parte de la reunión en Florida incluyó una videollamada de cumbre con representantes europeos de alto nivel como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Mark Rutte, secretario general de la OTAN; y los mandatarios de Alemania, Francia y Reino Unido: Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente. Von der Leyen refirió avances notables en las negociaciones, mientras que Macron expresó en X que realizó un nuevo contacto con Zelenski después del intercambio de éste con Trump, resaltando progresos en el área de garantías de seguridad, que consideró esenciales para establecer una paz justa.

El medio informó además que Macron anunció la convocatoria de una reunión multilateral en París a principios de enero, dirigida a la Coalición de Voluntarios. El propósito de este encuentro, según señaló Macron, será definir las aportaciones concretas de cada uno de los países aliados de Ucrania dispuestos a participar en una eventual misión de garantía de la seguridad de Kiev en el escenario posterior a un acuerdo de paz.

En este contexto, tanto las gestiones diplomáticas bilaterales como los foros multilaterales previstos buscan aunar esfuerzos internacionales para lograr una salida negociada al conflicto ucraniano. La estrategia implica la coordinación no solo entre los equipos nacionales de Ucrania y Estados Unidos, sino también la implicación directa de los principales aliados europeos y la OTAN para asegurar que las garantías de seguridad sean robustas y cuenten con respaldo internacional, de acuerdo con lo consignado en la cobertura del medio.

El seguimiento detallado de estos contactos, incluido el avance de los documentos pactados, así como la planificación de reuniones futuras a diferentes niveles, constituye una de las prioridades tanto para la administración de Zelenski como para los gobiernos occidentales implicados. De acuerdo con el reporte citado, la siguiente etapa pasará por consolidar los acuerdos preliminares y dar continuidad a las rondas de diálogo estructuradas, tanto en las reuniones técnicas como en las cumbres políticas anunciadas para enero.

El medio reiteró que la resolución del conflicto dependerá en buena medida del contenido y la implementación efectiva de las garantías de seguridad, así como de la capacidad de las partes para involucrar a aliados estratégicos y articular una respuesta coordinada ante los desafíos asociados a la paz duradera en Ucrania.