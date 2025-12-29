Santander, Repsol, Grifols, IAG o Indra, entre las acciones más negociadas en España en 2025

El creciente interés de los inversores españoles por empresas del sector tecnológico coincidió con un aumento del 31% en el volumen invertido en este tipo de acciones durante 2025, alcanzando un total de unos 850 millones de euros. Este dato, difundido por Degiro y publicado en el análisis realizado sobre las carteras de 350.000 inversores nacionales, reflejó que cerca del 32% de los activos en renta variable se destinaron al sector tecnológico, lo que indica una notable preferencia por estas compañías y sus perspectivas de largo plazo.

Según detalló Degiro, la tendencia dominante en los mercados durante el año estuvo marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial. El análisis de las operaciones realizadas por los inversores españoles identificó una diversificación significativa hacia valores de Estados Unidos, principalmente aquellos relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial. Entre las compañías más negociadas destacaron Nvidia, Tesla, Alphabet (matriz de Google), Amazon y Palantir, todas de origen estadounidense y vinculadas directamente a esta megatendencia.

Nvidia lideró la lista de las empresas cuyas acciones protagonizaron más transacciones, aunque experimentó una reducción del 8,5% en relación con 2024. Tesla también figuró entre las primeras posiciones, registrando una disminución del 23,2%. Otras empresas tecnológicas estadounidenses muy demandadas fueron Alphabet, con un incremento del 42,4% en su negociación, Amazon, que subió un 33,5%, y Palantir, con un aumento del 58,3%.

De acuerdo con el informe de Degiro, además de los conocidos gigantes tecnológicos, emergieron empresas menos conocidas en el entorno español, como Rigetti Computing, que mostró un crecimiento notable en la negociación de sus títulos del 124,8%. El responsable para España de Degiro, Jorge Laciana, subrayó que “la elevada actividad bursátil de las acciones tecnológicas refleja una tendencia global que también se ha abierto paso en las carteras españolas. La atención no solo se centra en los pesos pesados tecnológicos tradicionales, como Nvidia o Alphabet, la empresa matriz de Google, sino también en acciones de crecimiento relativamente desconocidas, como Rigetti Computing”.

Entre las acciones nacionales más intercambiadas, destacaron nombres como Banco Santander, cuya negociación creció un 88,2%, Repsol con un aumento del 33,8%, Grifols que registró una caída del 57%, IAG con una subida del 19,4%, e Indra que experimentó un incremento llamativo del 363,5%. Además, Solaria también se posicionó entre las empresas con mayor volumen de operaciones, creciendo un 19,3%.

Respecto a los títulos más mantenidos en las carteras, el medio Degiro señaló a Alphabet en primer lugar, con una variación del 78,5%, seguida de Nvidia con el 21,9%, y Tesla con una caída del 7,8%. Completaron la lista Meta Platforms, IAG, Amazon, Microsoft, Alibaba, Apple, Palantir, Nagarro y AST Spacemobile. En el caso particular de AST Spacemobile, la variación alcanzó el 507,3%, según el mismo análisis.

Degiro informó que el año 2025 mostró un predominio de la renta variable en las carteras españolas, con una composición del 74% en acciones. Los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), representaron aproximadamente el 20% de los portafolios. Además, el tamaño medio de las cuentas de los inversores aumentó cerca del 13%, situándose alrededor de los 10.500 euros. Al cierre del año, la media de liquidez en efectivo por cuenta se ubicó en unos 900 euros.

El análisis destacó que el interés hacia el sector tecnológico no se limitó a las grandes multinacionales, puesto que algunos inversores optaron por destinar recursos a empresas más emergentes y menos tradicionalmente conocidas en el entorno financiero español. El medio Degiro vinculó este fenómeno al convencimiento de muchos inversores sobre la fortaleza del sector a largo plazo y a la tendencia a mantener o incrementar la ponderación de estos activos de cara a 2026.