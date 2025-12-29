OpenAI busca a una persona para un nuevo puesto "crucial": anticiparse los peligros de la IA y mitigarlos

La necesidad de prevenir incidentes de seguridad derivados de tecnologías avanzadas motivó a OpenAI a iniciar la búsqueda de un experto responsable de identificar y reducir los riesgos asociados con sistemas de aprendizaje automático. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la empresa tecnológica anunció la apertura de una oferta laboral para un puesto denominado “responsable de Preparación”. Este cargo tiene como objetivo principal anticipar posibles amenazas reales originadas por la evolución de la inteligencia artificial y crear estrategias para evitar que dichas tecnologías provoquen daños a la sociedad.

Según detalló Europa Press, el interés de OpenAI se centra en encontrar un perfil capaz de evaluar y mitigar los riesgos que surgen a medida que los modelos de inteligencia artificial adquieren capacidades más avanzadas. La oferta laboral destaca que, además de las ventajas que aporta la IA, existen preocupaciones importantes relacionadas con la salud mental, la seguridad informática y la posible utilización malintencionada de estas herramientas. Entre los riesgos identificados se encuentran la personalización de campañas maliciosas y la creación de nuevas formas de malware a través de modelos de inteligencia artificial, así como la detección y explotación de vulnerabilidades críticas en sistemas tecnológicos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, subrayó la relevancia del puesto a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que advirtió sobre las dificultades y presiones inherentes al cargo. Altman indicó que “será un trabajo estresante” y anticipó que la persona elegida para este puesto “estará envuelta en una situación complicada casi de inmediato”, recalcando el carácter crucial de la labor frente a amenazas emergentes tanto en el ámbito biológico como digital.

Europa Press explicó que el responsable de Preparación en OpenAI tendrá como tareas principales el diseño y coordinación de evaluaciones sobre las capacidades de los modelos de IA, la elaboración de modelos de amenazas y la implementación de acciones de mitigación. Estas acciones deben integrarse en un proceso de seguridad que se distinga por su rigor y sea escalable a nivel operativo. La propuesta se orienta a configurar un sistema íntegro capaz de responder a la naturaleza cambiante y dinámica de los riesgos tecnológicos.

La compañía, que ha liderado el desarrollo de modelos como GPT y el chatbot ChatGPT, sostiene que el nombramiento de una figura dedicada exclusivamente a la supervisión de riesgos responde a la necesidad de ofrecer respuestas responsables a la expansión de la inteligencia artificial. Consideran que establecer estrategias preventivas y reforzar los procedimientos internos de seguridad constituye uno de los pasos fundamentales para proteger a la sociedad frente a amenazas biológicas y cibernéticas que puedan originarse a partir de estas nuevas tecnologías, según reportó Europa Press.

El anuncio de la convocatoria también señala que quienes aspiren al puesto deberán poseer experiencia relevante y habilidades para colaborar con equipos multidisciplinares y ajustar las respuestas de seguridad ante la evolución constante de los sistemas de IA. Entre los desafíos que enfrenta el nuevo responsable de Preparación se incluye la capacidad de adaptarse a entornos rápidamente cambiantes y trabajar bajo presión, especialmente ante la posibilidad de que surjan escenarios de amenaza a corto plazo, como resalta la oferta publicada por la empresa, citada por Europa Press.

Europa Press relató que la decisión de OpenAI tiene lugar en un contexto de creciente inquietud global ante el impacto social y económico de la inteligencia artificial. Los especialistas en la materia sostienen que el desarrollo acelerado de herramientas automatizadas amplía las áreas de exposición a riesgos no siempre previstos, lo que refuerza la demanda de profesionales especializados en seguridad y gestión de incidencias. OpenAI se alinea, de este modo, con una tendencia reconocida en el sector tecnológico, que prioriza la evaluación anticipada de riesgos y el diseño de medidas de protección adaptadas a los desafíos que plantean los avances en IA.

El enfoque adoptado por OpenAI se manifiesta en la definición precisa del rol y en la expectativa de que la persona seleccionada pueda actuar proactivamente para contrarrestar incidentes aún en sus fases incipientes. La empresa remarca que el entorno operativo en el que se desenvolverá el responsable de Preparación exigirá evaluaciones constantes, revisiones periódicas de protocolos y la colaboración continua con otras áreas estratégicas de la compañía para garantizar un nivel adecuado de protección.

La publicación de la oferta laboral destaca que OpenAI confiere al nuevo puesto un carácter fundamental para el futuro inmediato de sus proyectos, según Europa Press. La plataforma remarca la urgencia de adoptar mecanismos que anticipen de manera efectiva cualquier intento de explotación maliciosa de sus sistemas y subraya el compromiso de la compañía con la seguridad a medida que incorpora nuevas funcionalidades y extiende el alcance de sus modelos avanzados de IA.

El anuncio, valorado como un reflejo de las dinámicas actuales de la industria tecnológica, confirma la posición de OpenAI respecto a la supervisión ética y la protección activa contra riesgos biológicos y de ciberseguridad. La empresa enfatiza su interés en consolidar equipos orientados a la vigilancia preventiva, la respuesta rápida y la gestión eficiente de escenarios de riesgo que puedan incidir en la sociedad, de acuerdo con los detalles suministrados por Europa Press.