La UE insta al futuro gobierno kosovar a "redoblar sus esfuerzos" en las reformas comunitarias

La última transferencia pacífica de poder en el norte de Kosovo abrió paso a una nueva inyección financiera de 216 millones de euros por parte de la Unión Europea, que ahora manifiesta el deseo de liberar 205 millones de euros adicionales en los próximos meses. Según consignó Europa Press, la UE destacó estos avances tras los recientes comicios legislativos en Kosovo, que confirmaron la victoria de Autodeterminación bajo el liderazgo de Albin Kurti y evidenciaron una alta movilización de distintos sectores sociales en la jornada electoral.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, junto a la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, emitieron un comunicado conjunto —difundido por el Servicio de Acción Exterior de la UE— en el que hicieron un llamado directo al próximo gobierno kosovar. Las autoridades europeas solicitaron al futuro Ejecutivo "redoblar sus esfuerzos" en materia de reformas vinculadas al proceso de adhesión comunitaria, subrayando la importancia de acelerar los cambios necesarios tras los resultados electorales.

El medio Europa Press detalló que la UE observa con expectativa la conformación rápida de la nueva Asamblea y el establecimiento del gobierno en Kosovo, resaltando su disposición para mantener y fortalecer la colaboración con las autoridades kosovares. En el comunicado, Kallas y Kos hicieron énfasis en la activa participación de todas las comunidades y formaciones políticas durante las elecciones, un aspecto que, a juicio de la UE, confirma el compromiso del país balcánico con los principios democráticos.

De acuerdo con los resultados oficiales, Autodeterminación obtuvo el 49,3 por ciento de los votos, seguido por el Partido Democrático de Kosovo, que logró alrededor del 21 por ciento, y la Liga Democrática de Kosovo, que recibió un 13,6 por ciento de los apoyos. Mientras se ultiman los detalles del nuevo parlamento, la misión de observación electoral de la UE continuará desplegada en Kosovo hasta la finalización completa del proceso electoral.

En relación a los asuntos pendientes para la nueva legislatura, tanto Kallas como Kos instaron al futuro Parlamento a ratificar sin demora los acuerdos vinculados al Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales correspondiente al periodo 2024-2027. Ambas funcionarias recalcaron que estos acuerdos representan una oportunidad para impulsar el desarrollo socioeconómico en beneficio directo de la ciudadanía kosovar, según informó Europa Press.

La normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda de Bruselas. Desde el bloque comunitario se recuerda que la UE actúa de mediadora en este proceso y que solo el cumplimiento de todos los compromisos pactados permitirá que ambos Estados avancen en su acercamiento institucional a la Unión. Kallas y Kos señalaron que esperan la implementación íntegra de los acuerdos "sin demoras ni condiciones previas" y reiteraron la disponibilidad europea para facilitar una nueva reunión de alto nivel entre las delegaciones de Pristina y Belgrado.

Europa Press también reportó que las recientes tensiones en el norte de Kosovo, mayoritariamente habitado por la comunidad serbia, resultaron en la imposición temporal de sanciones económicas desde Bruselas contra Pristina. Entre las medidas figuraron la suspensión de visitas oficiales de alto nivel y el cese de cooperaciones financieras, en respuesta a la falta de avances en la reducción de hostilidades en la región. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en diciembre que el levantamiento de dichas sanciones tuvo lugar después de una petición formal realizada por la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, durante la última cumbre europea con líderes de los Balcanes.

Según detalló Europa Press, la UE ha hecho explícito su interés por que Kosovo aproveche todas las oportunidades abiertas por el entorno comunitario actual. La liberación progresiva de fondos europeos está condicionada a la observancia de los compromisos políticos y al progreso demostrable en los puntos de fricción aún pendientes tanto a nivel interno como en la relación bilateral con Serbia. La futura ratificación de acuerdos y el avance de las reformas institucionales serán determinantes en la trayectoria de Kosovo hacia una mayor integración con la Unión Europea.