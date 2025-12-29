La CNMC propone una metodología más eficiente para calcular el coste neto del Servicio Postal Universal

La metodología recientemente propuesta tiene la particularidad de contemplar el valor de las ventajas inmateriales que obtiene Correos por su papel como operador designado en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), un aspecto que, según ha indicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permite reflejar de manera más exacta la compensación que le corresponde y favorece el cumplimiento de estándares europeos. De acuerdo con la información publicada por la CNMC, este nuevo enfoque persigue la finalidad de modernizar y transparentar el cálculo del coste neto asociado a la prestación de los servicios postales básicos, con aplicación efectiva a partir del ejercicio 2021.

Según detalló el medio, la CNMC aprobó una propuesta metodológica revisada para determinar el coste neto del SPU, dirigida a mejorar la eficiencia y racionalidad económica del sistema de compensación vigente en España. El organismo, presidido por Cani Fernández, explicó que el SPU comprende la garantía de acceso en todo el territorio nacional a envíos nacionales y transfronterizos, tanto ordinarios como certificados, incluyendo tarjetas postales y cartas de hasta 2 kilogramos, junto a paquetes postales de un peso máximo de 20 kilogramos, ofrecidos con estándares de calidad y precios asequibles. Correos desempeña un papel central al figurar como operador encargado para asegurar la cobertura de dichos servicios, para lo que percibe una compensación que se encuentra sujeta a supervisión y verificación por parte de la CNMC, conforme a lo establecido en la Ley Postal.

El medio especificó que la metodología inicial debía integrarse en el plan de prestación del SPU, aprobado por el Consejo de Ministros en 2021. Sin embargo, la CNMC observó varias limitaciones en el modelo vigente y, en distintos informes y resoluciones, expuso que algunos parámetros solo eran aplicables al periodo comprendido entre 2011 y 2020, situación que restringía la posibilidad de aplicar la metodología posterior a ese año. Esta circunstancia llevó al organismo supervisor a instar el desarrollo y aprobación de un nuevo marco metodológico.

El planteamiento de la CNMC incorpora referencias a las mejores prácticas europeas, al tiempo que se apoya en la experiencia acumulada durante su supervisión del cálculo del coste neto entre 2011 y 2020. En el método propuesto, la estimación del coste neto se fundamenta en un esquema de coste de rentabilidad (“profitability cost”), una fórmula que consiste en calcular la diferencia entre los gastos en los que incurre Correos en la situación actual —con las obligaciones impuestas por la prestación del servicio público— y los que enfrentarían en un escenario hipotético sin dichas obligaciones, en el que se podrían tomar medidas progresivas para volver rentables aquellas oficinas que actualmente no generan ganancias suficientes.

Otro de los elementos novedosos introducidos por la CNMC radica en la consideración de parámetros adicionales, tales como la reputación y el valor promocional que obtiene Correos por figurar como prestatario del servicio universal. El documento oficial subraya la importancia de cuantificar estos beneficios intangibles y deducirlos de la compensación final, perfeccionando así la adecuación del cálculo a la realidad del mercado y las exigencias regulatorias.

El análisis económico añadido a la propuesta reclama que Correos conserve el derecho a percibir un beneficio razonable, definido como el coste medio ponderado del capital. Paralelamente, el nuevo sistema introduce incentivos directos a la eficiencia, animando a la empresa a optimizar su gestión y reducir gastos improductivos en el marco de sus obligaciones públicas.

La CNMC aclaró en su comunicado que esta nueva metodología presenta la ventaja de ser aplicable a los ejercicios posteriores a 2021, y que su vigencia se extenderá más allá de 2025. Ese año se prevé la modificación del marco normativo con la reforma de la Ley Postal, que dividirá el SPU en dos bloques diferenciados según la prestación se realice en contextos urbanos o rurales.

El procedimiento especifica que la actualización de los parámetros es automática, lo que elimina la necesidad de revisiones puntuales y contribuye a reforzar la transparencia y la agilidad administrativa en el proceso de cálculo. También se indica que la información base para determinar el coste neto provendrá casi en su totalidad de la contabilidad analítica de Correos, dato que, señaló la CNMC, aporta solidez y objetividad a las futuras estimaciones.

La CNMC reiteró en su exposición la necesidad de adaptar el sistema de compensación y supervisión del SPU para alinearlo con las mejores directrices establecidas en el ámbito europeo, confiriendo así un marco flexible que facilitará eventuales ajustes normativos o cambios estructurales en el sector postal español. Según confirmó el organismo, esta actualización del método de cálculo conlleva mejoras en el control del gasto público y propicia un uso más eficiente de los recursos, al tiempo que fortalece la transparencia respecto a las compensaciones asignadas al operador designado.

De este modo, la nueva propuesta metodológica emanada de la CNMC pretende responder a los desafíos señalados en el funcionamiento del servicio postal universal español durante la última década. La iniciativa procura garantizar la sostenibilidad económica del operador mediante una compensación ajustada, manteniendo el acceso equitativo y asequible de la ciudadanía a los servicios postales esenciales, de acuerdo con los estándares comunitarios y nacionales.