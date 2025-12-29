Flavio Briatore: "Estaba seguro de que Alonso era especial, pero era algo más que eso"

Flavio Briatore, quien lideró la escudería Renault durante la campaña que consagró a Fernando Alonso en 2005, apunta que la grandeza de aquel año fue mucho más allá de la obtención de un título mundial. Según publicó DAZN, Briatore considera que ese fue el instante donde el piloto español se dio a conocer globalmente no solo por el resultado, sino por la contundencia de su desempeño: “Fue el momento en el que todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó. Lo hicimos con autoridad”. Esta reflexión inaugura el documental ‘Bravissimo’, lanzado por la plataforma para conmemorar las dos décadas de aquel hito en la Fórmula 1, un acontecimiento decisivo que modificó tanto la trayectoria del propio Alonso como la percepción de este deporte en España.

De acuerdo con la sinopsis de este largometraje original, DAZN rescata testimonios exclusivos de protagonistas clave como Alonso, Briatore y Giancarlo Fisichella para reconstruir la temporada donde el asturiano se convirtió en el primer español campeón del mundo en la máxima categoría del automovilismo. Alonso revisita aquel 2005 con la distancia que ofrecen los años y declara que por primera vez se enfrentó a la presión de llegar a cada Gran Premio con la obligación real de obtener resultados concretos. “Fue el primer año de mi carrera en el que llegaba a cada Gran Premio con la presión real de obtener un resultado. Iba carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, pero en 2005 llegué con un objetivo muy concreto, por primera vez estaba en modo campeonato”, detalla el piloto en el documental, según reportó DAZN.

El documental de DAZN expone cómo la mentalidad de Alonso sufrió una transformación radical durante esa temporada. El piloto profundiza en las diferencias entre la Fórmula 1 de 2005 y la actual, subrayando que entonces la lectura de las carreras y la adaptación táctica definían el éxito. “El reglamento era muy diferente al actual. Teníamos un solo juego de neumáticos y repostajes, lo que te obligaba a inventar estrategias. Cada domingo había que anticipar muchas cosas. Eso hacía que todo fuera mucho más emocionante”, rememora Alonso en declaraciones reproducidas por DAZN. Estas adaptaciones estratégicas exigían a los pilotos y equipos una atención constante a variables que hoy están más estandarizadas.

En el relato presentado por DAZN, Briatore recuerda que en el seno de Renault existía escepticismo respecto a la capacidad de Alonso, quien llegaba a reemplazar a un campeón del mundo y era cuestionado por su juventud y aparente falta de experiencia. “Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso”, afirma Briatore en el filme, según consigna DAZN.

Desde el interior del equipo, Giancarlo Fisichella aporta su visión sobre el ambiente que se vivió al inicio de esa temporada. El piloto italiano señala, según DAZN, que ya en los ensayos de pretemporada detectaron el potencial del monoplaza. “En las primeras pruebas de invierno ya entendimos que el coche iba muy fuerte. Ya veíamos en las primeras carreras que podíamos luchar de verdad, incluso contra Ferrari y McLaren”, explica Fisichella, rememorando cómo la escudería se sentía preparada para competir al más alto nivel desde el principio.

Durante el repaso de aquella temporada, Alonso también aclara la naturaleza del enfrentamiento con los equipos rivales, haciendo hincapié en la fortaleza de los McLaren que, a su juicio, contaban con una velocidad superior pero sufrieron diversos inconvenientes mecánicos. “Mi preocupación era aprovechar cada oportunidad, porque sabíamos que habría fines de semana en los que perderíamos puntos”, reconoce Alonso según lo difundido por DAZN. Esta estrategia de maximizar puntaje cada fin de semana se convirtió en una de las claves para sortear un campeonato caracterizado por la intensidad y la imprevisibilidad.

La película documental de DAZN recalca que la relevancia de ese triunfo trasciende lo estrictamente deportivo. Según la mirada de Briatore, “En 2005 no solo ganamos un Mundial. También conseguimos que España descubriera la Fórmula 1”, subraya el director deportivo, destacando que ese año marcó el inicio de una nueva etapa para la popularidad de la disciplina en el país, lo que modificó la percepción de la afición española respecto al automovilismo internacional.

La conmemoración de los veinte años de la gesta de Alonso sirve, según DAZN, para recuperar la importancia del cambio generacional y estratégico que representó el piloto asturiano tanto para su equipo como para la historia del deporte en España. El documental reúne recuerdos inéditos sobre los retos técnicos y psicológicos que enfrentó el campeón, así como los detalles que convirtieron aquella campaña en un referente para futuras generaciones de pilotos y aficionados españoles.