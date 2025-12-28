Trump y Zelenski ven "muy cerca" un posible acuerdo en Ucrania pero quedan "asuntos espinosos"

Durante la reciente videollamada cumbre sostenida desde Palm Beach, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expuso que se han conseguido avances positivos en las negociaciones dirigidas a un acuerdo de paz en Ucrania, aunque subrayó que resulta esencial que Kiev reciba garantías sólidas de seguridad desde el primer momento para tranquilizar a los socios del bloque europeo. Este señalamiento se produjo al término de la reunión celebrada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quienes se encontraron en Florida con la prioridad de acercar posturas frente al conflicto con Rusia. Según consignó el medio, ambos líderes aseguraron que las posiciones se encuentran “muy cerca” de converger hacia una posible solución, aunque advirtieron sobre la presencia de temas pendientes especialmente complejos.

Tanto Trump como Zelenski detallaron ante la prensa, tras el encuentro en la residencia presidencial de Palm Beach, que la agenda bilateral lograba resolver un 95 por ciento de las cuestiones puestas sobre la mesa. De acuerdo con lo publicado por la fuente, Trump enfatizó su optimismo aunque también advirtió que persistían “uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”. El mandatario estadounidense destacó el ambiente de cooperación alcanzado, mencionando: “A mí me parece que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes”.

El encuentro, de aproximadamente dos horas, contó con la presencia virtual de varios mandatarios europeos, entre ellos la presidenta Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido: Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente. Según publicó la fuente, durante la cumbre prevaleció la valoración positiva de los avances alcanzados, aunque la dirigente europea insistió en que el respaldo a Ucrania seguiría en su agenda y que trabajarían en conjunto para reforzar esos progresos.

Von der Leyen insistió al finalizar la videoconferencia en que para materializar cualquier solución resulta “fundamental” que no solo Ucrania, sino también toda Europa, disponga de garantías de seguridad firmes desde el primer día. Añadió: “Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”.

Durante la conversación entre Trump y Zelenski, surgió nuevamente la propuesta de celebrar un referéndum nacional en Ucrania sobre los términos de un eventual acuerdo con Rusia. Según relató el medio, Zelenski aclaró que esta alternativa sigue siendo considerada solo bajo ciertas circunstancias; si la fórmula del acuerdo se presenta demasiado difícil de asumir para la sociedad ucraniana, tanto el pueblo como el Parlamento podrían ser convocados a expresar su voz. En palabras del presidente ucraniano: “Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones”.

Por parte de Estados Unidos, Trump enfatizó la urgencia de alcanzar un pacto definitivo han dicho, incluso advirtiendo de la gravedad de extender indefinidamente el conflicto armado. Expresó ante los medios: “Si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra”. Con este mensaje, marcó la prioridad de las negociaciones de las próximas semanas, las cuales calificó como determinantes.

En la antesala de la cumbre celebrada en Florida, Trump reveló haber mantenido una conversación preparatoria con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anticipando que se programaría un segundo intercambio en breve. The source informó que no trascendieron detalles concretos sobre aquella charla, aunque el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que ambos mandatarios expresaron serias dudas acerca de la viabilidad de la propuesta europea y ucraniana, contrastada contra el plan presentado por Trump. Para Ushakov, tanto el líder ruso como el estadounidense comparten “opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, solo prolongará el conflicto”.

De acuerdo con lo reportado, la dinámica de las conversaciones diplomáticas continúa su curso bajo múltiples frentes, con la participación de actores políticos clave y la presión de la sociedad internacional para alcanzar una solución. Las declaraciones públicas revelan que, a pesar de empeños y progresos en la mesa de negociación, quedan por delante desafíos de peso cuya resolución será condición para materializar un pacto que ponga fin al enfrentamiento militar y ofrezca garantías de seguridad duraderas tanto para Ucrania como para el conjunto europeo.

En las discusiones figura como uno de los temas complejos la posible aceptación por parte de Kiev de la pérdida definitiva de territorios ocupados por Rusia, lo cual ha sido identificado como uno de los puntos que podrían requerir la validación democrática directa de la población ucraniana o la intervención parlamentaria. Según las manifestaciones recogidas por la fuente, ambas capitales consideran fundamental la legitimidad y el respaldo interno a cualquier eventual acuerdo.

Trump y Zelenski acordaron mantener los canales de diálogo activos y reconocieron la etapa crítica que atraviesan las negociaciones, en las cuales la implicación de los líderes europeos y la OTAN suman presión adicional para la búsqueda de resultados que satisfagan a todas las partes involucradas. La comunidad europea, expresada a través de Von der Leyen y los jefes de Estado presentes en la conferencia virtual, ha reiterado el compromiso de prolongar el apoyo a Ucrania en el marco de estos esfuerzos, dejando manifiesta la relevancia de garantías de seguridad efectivas para el futuro del país y del continente.

La continuidad de las pláticas previstas entre Estados Unidos y Rusia, así como las consultas con los socios europeos, figuran como elementos decisivos en el rumbo de las próximas etapas del proceso. De acuerdo con la información brindada por la fuente, el desenlace de estos intercambios será observado atentamente para evaluar la posibilidad de alcanzar finalmente una solución pactada y sostenible al conflicto en Ucrania.