Los líderes europeos constatan "buenos avances" tras su conferencia con Trump y Zelenski sobre Ucrania

Durante la videoconferencia celebrada tras el encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Florida, surgió la posibilidad de que Ucrania acepte la pérdida definitiva de los territorios ocupados por Rusia como parte de un futuro acuerdo de paz, según declaraciones recogidas por el medio de referencia. La complejidad de este asunto formó parte central de la conversación, ya que ambos mandatarios identificaron este punto como uno de los “asuntos muy espinosos por tratar” antes de cerrar cualquier pacto definitivo.

Según publicó la fuente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que durante la conferencia virtual realizada este domingo junto a dirigentes europeos y la OTAN, se registraron “buenos avances” hacia un entendimiento de paz en Ucrania. Von der Leyen subrayó la disposición de Europa para continuar trabajando junto a Ucrania y con sus socios estadounidenses, remarcando la necesidad de consolidar dichos progresos. Explicó: “Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”. No obstante, también especificó que el éxito de estos diálogos depende de que Ucrania y el continente europeo cuenten desde el inicio con “garantías de seguridad firmes”, un requisito que calificó como “fundamental”.

La videoconferencia, que duró cerca de una hora, reunió a Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido: Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer. Asimismo, participaron el presidente de Polonia, Karel Nawrocki; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store. Este encuentro multilateral buscó explorar las opciones para avanzar hacia el fin del conflicto que comenzó tras la invasión rusa.

Tal como detalló la misma fuente, al concluir su cita presencial en Florida, Trump y Zelenski coincidieron en señalar que existen perspectivas alentadoras para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Según sus declaraciones conjuntas en una conferencia de prensa posterior, el presidente estadounidense indicó explícitamente la existencia de escollos que aún deben resolverse: “Todavía quedan uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”. Entre ellos, ambos mandatarios señalaron la cuestión de los territorios ocupados y la posibilidad de que Ucrania acepte su pérdida a cambio de las garantías de seguridad demandadas por Von der Leyen y ofertadas en la mesa de negociaciones.

Durante el contacto con líderes europeos, Von der Leyen insistió en que la participación de la Unión Europea y de la OTAN resulta clave para articular las garantías de seguridad y respaldar a Ucrania en un eventual escenario posbélico, según consignó el medio citado. La funcionaria europea afirmó que el respaldo occidental será sostenido, siempre que los avances permitan consolidar un acuerdo estable que ofrezca nuevas bases para la seguridad nacional ucraniana y permita restablecer una dinámica de cooperación regional.

El medio indicó que la exigencia de garantías concretas responde a la preocupación europea de que cualquier cese al fuego o acuerdo parcial carezca de mecanismos de protección efectivos para la población y la soberanía de Ucrania. Por tal motivo, la Comisión Europea sostiene la necesidad de acuerdos multilaterales, en los que también participan los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Finlandia y Noruega, además de la OTAN como garante estratégico de la paz en la región del este de Europa.

La presencia de Trump, quien mantiene conversaciones decisivas con Zelenski, y la de los principales dirigentes europeos y aliados de la OTAN, fue interpretada como una señal de unidad occidental en el proceso, según reportó la fuente original. A pesar de la proximidad hacia una solución, los actores involucrados reconocen que abordar la soberanía de los territorios ocupados por Rusia y definir las garantías de seguridad en forma simultánea resulta un desafío político que continúa sin resolverse por completo.

La participación de los líderes europeos y de la OTAN en este proceso fue vista también como un intento por mantener la cohesión en torno a Ucrania y evitar fracturas en la postura occidental, según el análisis difundido por el medio. Europa reafirmó en la videollamada su intención de colaborar con Estados Unidos para diseñar fórmulas que garanticen la protección de Ucrania frente a nuevas agresiones, tanto a través de compromisos políticos como mediante instrumentos de defensa colectiva.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, la videoconferencia cerró con la determinación de sostener próximas rondas de diálogo, en busca de soluciones para los puntos aún sin consenso. Tanto Trump como Zelenski reiteraron su optimismo sobre la cercanía de un entendimiento, pero enfatizaron que los temas más delicados—incluida la aceptación o no de la pérdida territorial ucraniana—siguen pendientes y requieren nuevas discusiones.

El medio detalló que los intercambios con el secretario general de la OTAN y los principales dirigentes europeos giraron en torno a escenarios posacuerdo, la reconstrucción económica y la garantía de respeto a las fronteras reconocidas internacionalmente. La evaluación final de los participantes fue que, aunque se produjeron avances palpables hacia un acuerdo de paz en Ucrania, aún persisten obstáculos de peso relacionados con la ocupación rusa y las condiciones de seguridad exigidas por Kiev y sus aliados europeos.