Lamine Yamal y Aitana Bonmatí, entre los premiados en los Globe Soccer Awards

El Barcelona logró ocho distinciones en la última edición de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubái, consolidando un protagonismo destacado en la ceremonia, según reportó la organización del evento. De acuerdo con la información publicada por distintos medios y recogida por la agencia que organizó la gala, el conjunto catalán obtuvo reconocimientos tanto en su plantilla masculina como femenina, al igual que algunos de sus principales referentes. Entre los nombres más destacados figuraron Lamine Yamal y Aitana Bonmatí, quienes añadieron nuevos galardones individuales a su carrera deportiva. Además, durante la ceremonia también se rindió homenaje a figuras internacionales como el tenista Novak Djokovic y el exfutbolista Andrés Iniesta.

Durante la jornada en el Atlantis The Royal, en presencia del presidente del club Joan Laporta, jugadores e integrantes de la directiva, la entidad catalana sumó, en total, ocho trofeos asociados a diferentes departamentos y protagonistas del club. Laporta, junto a Lamine Yamal, Alejandro Balde y los directivos Xavier Puig y Joan Soler, asistió a la entrega de los premios, lo que contribuyó al marcado color “azulgrana” en la gala. Según consignó la agencia organizadora, la capitana del FC Barcelona Femenino, Aitana Bonmatí, se llevó un reconocimiento individual por tercer año consecutivo: la centrocampista concluyó así una temporada ya consagrada con galardones como el Balón de Oro y The Best, reafirmando su posición central en el equipo.

Durante su intervención, Laporta comentó: "Me siento orgulloso de ser el presidente del FC Barcelona. Somos una referencia en el mundo del fútbol femenino. Este premio es una forma de promocionar a todas las jugadoras", declaraciones recogidas por la organización. Este hito subrayó el peso que la sección femenina ha tomado en los premios, con el FC Barcelona Femenino recibiendo por tercer año seguido el reconocimiento colectivo.

En la parcela masculina, la gala reconoció el trabajo realizado en la última temporada. Raphinha recibió el premio al mejor jugador de LaLiga 2024/25. El atacante brasileño expresó durante la ceremonia: "Me hace mucha ilusión este premio y que se me reconozca el trabajo hecho. Fue una temporada espectacular. Pero nada de todo esto sería posible sin mi familia, el cuerpo técnico del Barça, mis compañeros y el Barça; la afición azulgrana y en la Liga", de acuerdo con el discurso citado en el evento.

El entrenador Hansi Flick, quien en su primer año como técnico del club catalán consiguió un triplete doméstico, fue nombrado mejor entrenador de LaLiga. Laporta remarcó acerca del premio al técnico alemán: "Hansi dio un espíritu ganador y pudimos llevarnos una Liga muy disputada; fue espectacular el nivel de nuestros jugadores", según transmitió la organización de los Globe Soccer Awards.

Lamine Yamal se convirtió en uno de los protagonistas estadísticamente más relevantes de la noche. El jugador, portador del dorsal número 10, fue reconocido como mejor sub-23, mejor delantero de la temporada y se le concedió el premio Maradona al gol más destacado. Durante su discurso señaló: "Ahora siento más la presión de ser un jugador importante para mi Club, pero todo ha salido bien. Quiero continuar mi camino y no quiero compararme con ningún otro futbolista", palabras recogidas por la agencia tamizadora del evento. Lamine compartió el escenario junto a Andrés Iniesta, quien fue homenajeado por su trayectoria profesional.

Los premios entregados a los integrantes y equipos del FC Barcelona constituyeron un reconocimiento a los logros obtenidos durante el ciclo previo, en el que el club cosechó títulos y elevó el perfil internacional tanto en el fútbol masculino como en el femenino, según evidenció el balance de la gala.

En el transcurso de la ceremonia se entregaron también reconocimientos a figuras ajenas al club catalán. De manos de Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic recibió una distinción especial por su carrera en el tenis mundial, mientras que Andrés Iniesta obtuvo un homenaje a su trayectoria sobre el césped.

La noche en Dubái acogió, además, la presencia del PSG, que tras proclamarse campeón de la pasada Champions League, recibió el premio al mejor equipo de la temporada. La institución francesa sumó también premios individuales, entre ellos los obtenidos por Ousmane Dembélé, Vitinha, Désiré Doudé y el técnico español Luis Enrique Martínez, según recopiló la organización del evento.

Según indicaron los organizadores de los Globe Soccer Awards, la gala evidenció la relevancia internacional tanto de equipos como de deportistas individuales y, en particular, la consolidación del FC Barcelona con una presencia masiva que se reflejó en los principales reconocimientos entregados.