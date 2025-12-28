José Ortega Cano reacciona a la llamada de Patricia Donoso

Consultado durante su participación en un partido benéfico a favor de la Fundación Theodora, José Ortega Cano evitó extenderse sobre la reciente polémica surgida en torno a una llamada privada entre él y Patricia Donoso, cuyas grabaciones fueron emitidas públicamente por un programa televisivo. Rodeado de medios de comunicación al finalizar el evento, el torero desestimó la trascendencia del episodio y trasladó la conversación a asuntos personales, expresando su deseo de bienestar y salud para él y los suyos durante el año 2026.

Según detalló el medio ‘Vamos a ver’, la controversia se originó cuando transmitieron una comunicación telefónica entre Ortega Cano y Patricia Donoso. En la conversación, Donoso formulaba una solicitud inusual al torero, pidiéndole su “semen de fuerza” para tener un hijo. La respuesta de Ortega Cano en tono distendido habría reflejado que ambos mantenían un trato cordial, a pesar de las discrepancias del pasado. Esta conversación, difundida sin el consentimiento de Ortega Cano, desencadenó una reacción inmediata en el entorno familiar.

De acuerdo con lo consignado por ‘Vamos a ver’, Gloria Camila, hija del torero, recurrió a las redes para manifestar su postura frente a la filtración. A través de un comunicado, Gloria criticó que Patricia Donoso hubiera grabado unilateralmente la conversación telefónica con su padre, calificando la difusión posterior como una grave vulneración de los derechos fundamentales de Ortega Cano. El pronunciamiento de Gloria Camila subrayó la preocupación de la familia ante el impacto mediático y la exposición derivada de la emisión pública de una llamada privada.

Al ser interrogado por los periodistas sobre la reacción de su hija, Ortega Cano señaló que Gloria Camila actualmente se encuentra fuera del país y que no le corresponde comentar en su nombre. Indicó que ella “vive por sí sola”, mostrando respeto por la autonomía de Gloria para gestionar estos asuntos en sus propios términos. El medio ‘Vamos a ver’ informó que el diestro optó por no ahondar en detalles acerca de la postura familiar y mantuvo una actitud esquiva frente a preguntas sobre las implicancias legales o personales de la filtración.

Sobre la llamada en cuestión, Ortega Cano admitió no estar al tanto de la naturaleza de la conversación cuando fue contactado por Donoso. Sostuvo que lo tomó por sorpresa y le restó importancia al episodio, indicando que “me cogió totalmente despistado, no sabía de qué iba el tema, me llamaron ahí, pero para mí eso no tiene ninguna importancia”, según recogió el mismo programa. De este modo, el torero minimizó la relevancia mediática del audio filtrado, prefiriendo centrar su discurso en el bienestar familiar y su futuro personal.

En relación con sus expectativas para el año 2026, Ortega Cano fue explícito al expresar su anhelo de mantener la salud y disfrutar de momentos agradables junto a sus allegados. El torero manifestó el deseo de “seguir con salud, con buenas cosas, que disfrutemos, que viajemos y que hagamos cosas que no hagan daño a nadie”, declaración difundida por el medio presente en el evento.

El episodio se enmarca en una serie de conflictos previos entre los protagonistas, aunque, según relató ‘Vamos a ver’, la actual relación entre Ortega Cano y Patricia Donoso muestra signos de cordialidad tras las diferencias anteriores. La emisión televisiva del audio ha vuelto a centrar la atención en la privacidad de figuras públicas, cuestionando la legitimidad de difundir grabaciones personales sin autorización expresa.

Desde la difusión de la controversial llamada, la familia Ortega Cano ha manejado el asunto manteniéndose en un perfil bajo ante el público, reservando las consideraciones legales y personales para el ámbito privado. El comunicado de Gloria Camila evidenció el malestar existente por el manejo de la información privada y su posterior tratamiento en medios de gran audiencia.

Tal como informó ‘Vamos a ver’, el contexto en el que Ortega Cano eligió pronunciarse —un acto solidario en el que participaron personalidades del espectáculo y del deporte— evidenció su intención de evitar la polémica y centrar la atención en los objetivos benéficos y en sus deseos de armonía familiar. El torero ha reiterado su intención de alejarse de las controversias mediáticas, adoptando una postura mesurada y evitando comentarios que pudieran escalar el conflicto surgido a raíz de la grabación y emisión de la llamada telefónica.