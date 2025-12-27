Isabel Jiménez asegura que el legado de su hermana María se está "manejando muy bien"

Isabel Jiménez compartió que la Navidad para la familia de María Jiménez transcurre en un ambiente de serenidad y añoranza, donde la ausencia de la cantante es sentida, pero también celebran el avance en la gestión de los asuntos ligados a su legado. Según informó el medio que cubrió sus declaraciones en Sevilla, la familia manifiesta satisfacción por el rumbo que han tomado tanto la administración del patrimonio artístico como los reconocimientos póstumos a la artista.

Durante un concierto del grupo Alpresa en Sevilla, Isabel Jiménez expresó ante los medios que los días festivos se viven de forma sosegada y familiar, en compañía de sus hijos y en comunicación con su sobrino Alejandro Sancho, quien reside en Madrid. De acuerdo con lo publicado, Isabel detalló el modo en que estas fechas se han convertido en un momento para extrañar a quienes ya no están, aunque recalcó el valor que encuentran en compartir juntos los días señalados y en mantener la memoria de María Jiménez presente.

El medio relató que la satisfacción de la familia también encuentra un motivo destacado en la reciente rotulación de los “Jardines María Jiménez” en Sevilla, iniciativa que responde a un deseo expreso de la propia artista. Según consignó la fuente, Isabel y su sobrino Alejandro estuvieron presentes en el acto de inauguración y, emocionados, recordaron la importancia de este homenaje en la calle Betis, un lugar relevante en la historia personal y artística de María Jiménez.

Al abordar el tema del legado, Isabel Jiménez fue concreta en su evaluación: “Se está manejando muy bien”, expresó, apoyada por la labor de su sobrino Alejandro Sancho. El medio detalló que la familia percibe que la gestión del patrimonio de María Jiménez y de los diferentes asuntos relacionados con su figura están bajo control, destacando la dedicación de Alejandro en este proceso. Isabel indicó que su sobrino se encarga activamente de los proyectos y tareas derivados del legado de su madre y subrayó la importancia que otorgan al correcto manejo de estos asuntos.

La fuente puntualizó que, tras el fallecimiento de María Jiménez, la familia se concentró en asegurar que los proyectos con el nombre y la imagen de la artista se desarrollen conforme a los valores y deseos de la propia cantante. Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, ha asumido un papel relevante en estas gestiones, procurando que tanto los homenajes públicos como la administración de los bienes materiales y simbólicos reflejen la trayectoria y el espíritu de la artista, según detalló el medio.

La inauguración de los Jardines María Jiménez simboliza el reconocimiento institucional y social al aporte de la cantante a la ciudad de Sevilla y a la cultura nacional, de acuerdo con lo recogido por el medio. La familia, involucrada de forma activa en los actos de homenaje, reiteró su agradecimiento por este tipo de iniciativas y valoró especialmente que se hayan concretado en uno de los lugares vinculados a la vida personal y profesional de la artista.

En las declaraciones recogidas por la prensa, Isabel Jiménez insistió en el papel central de su sobrino en el mantenimiento del legado, destacando su compromiso y esfuerzo para que la memoria de su madre se preserve y sea proyectada hacia el futuro. La familia se muestra satisfecha con la manera en que este proceso avanza, asegurando que se han cumplido expectativas y deseos de María Jiménez en torno a su recuerdo y los proyectos asociados a su nombre.

Según reportó el medio, la familia de María Jiménez atraviesa una etapa marcada por la conciliación de la añoranza con una gestión ordenada de los asuntos pendientes, incluyendo aquellos relacionados con reconocimientos públicos como los jardines que llevan su nombre, así como la continuidad de su legado artístico que, en palabras de Isabel Jiménez, “se está manejando muy bien”.