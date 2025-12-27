Guterres denuncia ataques de las FDI que pusieron en riesgo a la FINUL e hirieron a un 'casco azul' en el sur

La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, conocida como FINUL, notificó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre sus operaciones en la zona antes de que dos incidentes armados comprometieran la seguridad de su personal y provocaran la lesión de un integrante del contingente, según detalló el medio Europa Press. Estos hechos, ocurridos el viernes 26 de diciembre en inmediaciones de la Línea Azul, llevaron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a exigir que todas las partes involucradas en la frontera entre Israel y Líbano respeten sus obligaciones internacionales y garanticen la protección de quienes integran la misión de la ONU.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, transmitió en un comunicado la preocupación del máximo responsable de la ONU por los episodios violentos registrados, remarcando que “cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad del personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas es completamente inaceptable”. Según consignó Europa Press, la comunicación también enfatizó que la FINUL había avisado a las FDI sobre las actividades en dichas zonas con antelación, lo que incrementa la gravedad de los incidentes.

De acuerdo con Europa Press, los hechos incluyeron dos ataques separados con ametralladoras dirigidos hacia patrullas de la FINUL, que realizaban tareas de inspección en el sur de Líbano. El primer incidente implicó fuego de ametralladora de las FDI cerca de una patrulla de la FINUL cuando inspeccionaba un puesto de control en la aldea de Bastarra. En el segundo episodio, otra unidad detectó disparos similares en las proximidades de su posición, junto a la localidad de Kfar Shouba. Uno de los miembros del personal resultó herido.

Estos acontecimientos se enmarcan en una situación de persistente tensión en la región pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, acuerdo que se formalizó tras 13 meses de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el grupo Hezbolá, contexto que derivó de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023, informó Europa Press. A pesar del pacto, Israel mantiene operaciones y bombardeos en el sur del Líbano, justificando su accionar como respuesta a actividades de Hezbolá, aunque sostiene que no quebranta el acuerdo alcanzado. Tanto el gobierno libanés como Hezbolá han expresado sus críticas y rechazo a estos ataques, postura compartida por Naciones Unidas.

Según publicó el mismo medio, el alto el fuego acordado establecía que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur del Líbano. No obstante, el ejército israelí conservó cinco posiciones en el territorio de su país vecino, situación que provocó las críticas tanto por parte de las autoridades libanesas como del grupo chií, quienes han exigido el retiro total de militares israelíes.

La misión de la FINUL, creada en 1978, cumple tareas de vigilancia a lo largo de los 120 kilómetros de la ‘Línea Azul’ que marca la frontera sur de Líbano y el norte de Israel, según reportó Europa Press. Su objetivo es fiscalizar el cumplimiento del cese de hostilidades entre las fuerzas de Israel y Hezbolá. El mandato de la FINUL, regulado por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2006, le impide emplear la fuerza, otorgándole un margen de maniobra limitado. Esta regulación se definió después de la crisis entre Israel y la milicia chií durante ese año y busca establecer un cese definitivo al fuego a través de la creación de una zona de amortiguamiento entre ambas partes.

El portavoz Dujarric, según informó Europa Press, reiteró el llamado de Guterres para que todos los actores de la zona pongan fin inmediato a las actividades que representen riesgos para el bienestar de los integrantes de la misión de mantenimiento de la paz. Además, insistió en que la responsabilidad de asegurar la integridad física de los cascos azules recae sobre todos los actores presentes en el entorno de la Línea Azul.

La reunión reciente entre delegaciones de Israel y Líbano, realizada con la intención de mantener y consolidar el alto el fuego, formó parte de los esfuerzos internacionales para contener la escalada militar en la zona, según destacó Europa Press. No obstante, los incidentes de violencia y la continuación de operaciones armadas han dificultado la consolidación de la tregua pactada.

El accionar de FINUL en la zona está orientado a garantizar un entorno seguro a través de la supervisión del cumplimiento de los acuerdos internacionales, aunque sus competencias operativas tienen límites establecidos por resoluciones del Consejo de Seguridad. Ante los episodios recientes, Naciones Unidas reiteró la necesidad de retomar el compromiso con el derecho internacional y la cooperación para evitar nuevas afectaciones al personal desplegado y a la población civil próxima a la frontera.