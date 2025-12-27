Emergencias emite alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior de Valencia y amarilla en el litoral

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha hecho hincapié en la necesidad de un seguimiento especialmente riguroso en los cauces afectados por trabajos de reparación y restauración tras los daños registrados en la DANA del 29 de octubre de 2024. La presencia de trabajadores y maquinaria en estas zonas requiere, según informaciones oficiales, la capacidad de reacción inmediata en caso de necesidad de evacuación. De acuerdo con el medio, la Conselleria de Emergencias e Interior ha señalado esta cuestión como prioritaria en su comunicación de alerta.

Según detalló el Centro de Coordinación de Emergencias, se ha emitido una alerta de nivel naranja por lluvias intensas y persistentes que podrían ir acompañadas de tormentas en todo el interior de la provincia de Valencia a partir del domingo. Además, para el litoral norte de Valencia, el aviso es de nivel amarillo para el sábado, mientras que el domingo la alerta amarilla se extiende al interior por riesgo de lluvias y se mantiene en toda la provincia por tormentas, en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso especial emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda que los municipios y las entidades con responsabilidades en la gestión de emergencias refuercen su atención a los avisos, activen de manera anticipada los planes de protección civil y adopten medidas preventivas pertinentes. Entre estas sugerencias, indicaron la prohibición de estacionamiento de vehículos en áreas que puedan inundarse, como cauces secos, orillas de ríos y barrancos. La Conselleria advirtió, según consignó el medio, que aunque no llueva en el lugar, pueden ocurrir desbordamientos repentinos capaces de arrastrar tanto automóviles como personas.

Las recomendaciones también incluyen la señalización y el cierre al paso de vehículos en vados susceptibles de inundación, así como la obligación de informar sobre la situación de riesgo en áreas de acampada y en otros eventos organizados dentro de los municipios afectados. Asimismo, los responsables municipales deben revisar y difundir los consejos de protección civil dirigidos a la ciudadanía.

La Conselleria puso a disposición de la población canales informativos donde pueden consultarse las recomendaciones y novedades sobre la alerta: la web oficial del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), la red X @GVA112, y la aplicación GVA 112 Avisos, disponible en Google Play y App Store. El seguimiento de estos recursos, según señaló el Centro de Coordinación de Emergencias, resulta fundamental para garantizar una respuesta efectiva ante posibles emergencias asociadas a episodios de lluvias intensas y tormentas.

De acuerdo con la información difundida, uno de los focos de atención se sitúa en la seguridad de quienes operan maquinaria pesada o desarrollan tareas de reparación en cauces actualmente intervenidos. La recomendación es establecer avisos tempranos y mecanismos ágiles de comunicación para coordinar la eventual evacuación si las condiciones meteorológicas alcanzan los valores límites previstos.

En cuanto a la población general, la Conselleria recordó que seguir los protocolos preventivos, mantenerse alejado de zonas y vados inundables, y estar atentos a los canales oficiales constituye la vía principal para reducir el riesgo de incidentes personales y materiales derivados de la meteorología adversa. Advirtió también sobre la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces, fenómeno frecuente en episodios de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, lo que incrementa la peligrosidad incluso cuando no se presentan precipitaciones en el entorno inmediato.

La situación de alerta para el fin de semana responde a un escenario meteorológico detectado por la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé la entrada de un episodio de lluvias de intensidad notable en varias zonas de la provincia. Emergencias subraya la importancia de la coordinación entre los distintos agentes implicados en la gestión de la respuesta y la información actualizada a la ciudadanía, como medios para afrontar posibles consecuencias asociadas a la meteorología adversa.