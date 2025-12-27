El PP propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y volver a una España de pequeños propietarios

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un desajuste considerable entre la oferta disponible y la demanda registrada. Según datos del Banco de España citados por Europa Press, existe un déficit de aproximadamente 720.000 viviendas, una brecha que, en vez de reducirse, se amplía cada año debido a la insuficiente construcción de nuevos hogares. Frente a este escenario, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha formulado propuestas dirigidas a incrementar el parque residencial y facilitar el acceso a una vivienda.

El dirigente ‘popular’ resaltó en declaraciones recogidas por Europa Press que en 2024 se iniciaron en España cerca de 130.000 viviendas, mientras que la necesidad anual estimada se sitúa en torno a 200.000 para evitar que el déficit existente siga en aumento. Nadal atribuye parte del problema a la persistencia de “trabas burocráticas” que ralentizan la tramitación de proyectos inmobiliarios, así como a la falta de suelo urbanizable y a un marco regulatorio que, sostiene, obstaculiza la rehabilitación y conversión de inmuebles hacia el uso residencial.

El medio Europa Press informó que una de las propuestas principales que plantea Nadal consiste en agilizar los procedimientos para transformar oficinas y otros locales de uso no residencial en viviendas. Según detalló el representante del PP, la transformación de edificios no residenciales podría contribuir a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y ampliar la disponibilidad de hogares, especialmente en áreas urbanas donde la oferta resulta insuficiente para satisfacer la demanda.

Nadal defendió que las políticas a favor de la vivienda deben centrarse tanto en el aumento de la oferta como en la recuperación de una España caracterizada por la figura del “pequeño propietario”. En ese sentido, propuso conceder incentivos destinados a incrementar la disponibilidad de suelo urbanizable y simplificar los trámites administrativos para la promoción de nuevas viviendas. Europa Press reportó que el dirigente valoró la urgencia de reducir los tiempos de espera en la concesión de permisos, calificando esta situación como una “emergencia”.

En cuanto a la burocracia asociada a los cambios de uso de inmuebles, Nadal enfatizó la necesidad de simplificar estos procesos. Según consignó Europa Press, transformar oficinas en viviendas exige actualmente un largo proceso administrativo que retrasa la puesta en el mercado de nuevos hogares y limita la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda, que se ve acentuado tanto por la constitución de nuevos hogares como por los flujos migratorios.

El vicesecretario del PP también criticó las políticas de intervención pública en el mercado del alquiler, especialmente aquellas que regulan los precios. Argumentó que este tipo de medidas, integradas en la actual Ley de Vivienda, “se han demostrado totalmente fracasadas” en los lugares donde se han implementado, incluyendo experiencia previa en España. Europa Press recogió declaraciones de Nadal donde argumentó que la fijación de precios en el alquiler ya se aplicó en los años 60, durante la dictadura de Franco, y que el resultado fue la decadencia del centro de las ciudades y la práctica desaparición del mercado de arrendamientos.

El paquete de propuestas incluye la eliminación de las políticas consideradas intervencionistas en los mercados de vivienda, como el control de rentas. Una vez equilibrada la oferta, Nadal considera fundamental aplicar medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda mediante el apoyo fiscal, prestando atención especial a los jóvenes y a las familias con mayores dificultades económicas. Propondría, en esta línea, la reducción de impuestos para estos colectivos con el fin de mejorar su capacidad de compra o de alquiler.

Nadal subrayó, según Europa Press, que el abanico de políticas públicas en materia de vivienda no debe limitarse al fomento del alquiler y que resulta necesario potenciar el acceso a la propiedad. Abogó por un modelo que priorice la creación y el mantenimiento de pequeños propietarios como parte del tejido social y económico del país, en contraposición a modelos centrados en grandes tenedores o en una presencia predominante del arrendamiento.

La entrevista difundida por Europa Press destaca que las propuestas del PP contemplan tanto la facilitación de la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación de edificaciones ya existentes para responder a la demanda creciente. Nadal insistió en que la solución pasa por una combinación de habilitar suelo adicional y reequipar inmuebles no residenciales, además de una reducción sustancial de plazos administrativos que permitan entregar viviendas en un tiempo reducido.

En la visión defendida por Nadal, las actuaciones públicas deben abandonar las estrategias intervencionistas en beneficio de mecanismos que incentiven tanto la promoción inmobiliaria como la adquisición de viviendas. Estas propuestas buscan revertir la tendencia de escasez y contribuir a que la vivienda deje de ser un bien inaccesible para buena parte de la ciudadanía, integrando medidas para garantizar una oferta suficiente y políticas específicas para respaldar la demanda vulnerable.