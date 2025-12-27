El Manzanares, el Jaén y el Valdepeñas completan el cartel de la Copa de España masculina

El duelo directo entre Jaén Paraíso Interior e Illes Balears Palma Futsal, resuelto a favor del conjunto andaluz por 4-2, marcó uno de los cruces más determinantes de la última fecha antes del corte para la Copa de España masculina de fútbol sala. Este resultado, según detalló el medio fuente, selló la clasificación de ambos equipos dentro del grupo de los ocho mejores, asegurando así su presencia en la próxima edición del prestigioso torneo copero. El Jaén y el Palma Futsal, con 24 puntos cada uno tras esta decimoquinta jornada de la Primera División, se mantuvieron en un lugar privilegiado en la clasificación, mientras el resto de la tabla también vivía una jornada decisiva.

De acuerdo con la información difundida, el Quesos El Hidalgo Manzanares encabezó las celebraciones al convertirse en el primer conjunto en certificar su pase en esta jornada, tras vencer por 4-0 al Viña Albali Valdepeñas. Este triunfo elevó al Manzanares a 26 puntos y garantizó su nombre en el cartel de la Copa. Por su parte, el Valdepeñas, que concluyó con 22 puntos, debió esperar hasta el final del sábado y dependió del desenlace de otros choques para confirmar su clasificación, en un cierre de primera vuelta marcado por la incertidumbre y los resultados cruzados.

Las estadísticas oficiales mostraron que, junto a Manzanares, Jaén y Valdepeñas, los equipos ElPozo Murcia Costa Cálida, FC Barcelona, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter e Illes Balears Palma Futsal completaron los ocho clasificados a la Copa de España. ElPozo Murcia finalizó la primera mitad del campeonato en la primera posición, sumando 36 puntos después del empate 2-2 registrado ante el Barça, quien a su vez mantuvo la segunda plaza con 33 puntos. Estos resultados configuraron un panorama de máxima competitividad en la liguilla.

El Cartagena, con 25 unidades, perdió la oportunidad de ascender posiciones al caer por 4-3 en su desplazamiento al pabellón de Industrias Santa Coloma, conjunto que acumula 14 puntos e intensifica la pelea por salir de la zona baja e intentar estabilizar su temporada. Este revés del Cartagena contribuyó a que la clasificación quedara más cerrada, con escasos márgenes de diferencia entre algunos de los equipos aspirantes al cupo copero.

Mientras tanto, Movistar Inter también logró su pase al torneo tras igualar 3-3 ante el Servigroup Peñíscola, que se mantiene en 17 puntos y atraviesa una racha negativa. Pese a la falta de victoria, el punto cosechado fue suficiente para que el Inter asegurara su lugar entre los equipos que disputarán el trofeo de la Copa de España masculina entre el 19 y el 22 de marzo.

El derbi autonómico entre Noia Portus Apostoli y O Parrulo Ferrol aportó cifras elevadas al marcador, con un 8-5 favorable al equipo local. No obstante, este resultado no alcanzó para que el Noia lograse clasificar entre los ocho mejores, pese a cerrar la primera vuelta con 21 puntos, uno más que O Parrulo, que acumuló 20 puntos en la tabla. Esta circunstancia mantuvo en vilo a las aficiones, que aguardaban hasta el último minuto posibles sorpresas en la configuración final de los clasificados.

Elpozo Murcia, con su empate contra el FC Barcelona, retuvo la cima del campeonato, mientras que el FC Barcelona dispuso de una ligera ventaja para instalarse en la segunda posición. Por su parte, Jimbee Cartagena concatenó una derrota que lo dejó con 25 puntos, pero con la clasificación a la Copa ya asegurada antes del inicio de la jornada. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el Illes Balears Palma Futsal, pese a caer en el enfrentamiento con Jaén, se mantuvo dentro del grupo de equipos que participarán en la XXXVII edición de la competición copera.

El sistema de clasificación directa a la Copa de España masculina ha dotado a la primera vuelta del calendario de un extra de emoción, tal como describió el medio fuente, con múltiples combinaciones posibles hasta la última jornada y con los aficionados de ciudades como Manzanares siendo los primeros en celebrar matemáticamente la presencia de su equipo en el torneo. Además del significado deportivo, la presencia en dicho certamen representa una oportunidad para los clubes de consolidar sus proyectos y buscar logros adicionales en el fútbol sala nacional.

La primera vuelta culminó así dejando definidos a los ocho equipos que pelearán por el título copero, mientras otras escuadras, como Industrias Santa Coloma, Servigroup Peñíscola, Noia Portus Apostoli y O Parrulo Ferrol, deberán centrar sus esfuerzos en buscar una mejor posición liguera durante la segunda parte de la temporada. La Copa de España masculina de fútbol sala se jugará del 19 al 22 de marzo, con los clasificados ya enfocados en su preparación y los seguidores a la expectativa de nuevos enfrentamientos decisivos.