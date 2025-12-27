El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre la reconocimiento israelí de Somalilandia

El representante israelí ante la ONU, Danny Danon, expresó que Israel mantendrá una postura de “responsabilidad y discreción” para reforzar la cooperación regional pese a las tensiones generadas por la decisión de reconocer la independencia de Somalilandia. Esta declaración se produjo en el marco de la convocatoria a una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el próximo lunes para tratar el reconocimiento formal de Somalilandia por parte de Israel, según consignó el medio Europa Press.

Israel se convirtió en el primer país del mundo en conceder reconocimiento diplomático al estado separatista de Somalilandia. Esta medida ha generado críticas de diversas instancias internacionales y de varios gobiernos, que la consideran una acción que desafía el marco legal internacional y puede intensificar las disputas en el Cuerno de África, según reportó Europa Press. Somalilandia se autodeclaró independiente de Somalia en 1991 y mantiene vínculos diplomáticos limitados con otros países, pero hasta el reconocimiento de Israel ningún Estado miembro de la ONU admitía oficialmente su existencia como estado soberano.

La protesta más contundente provino del presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, quien calificó la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de “agresión ilegal” y la acusó de violar las normativas jurídicas y diplomáticas internacionales. A través de la red social X, Mohamud manifestó: “Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división que existe a distancia”. De acuerdo a Europa Press, el mandatario somalí sostuvo conversaciones respecto a la situación con líderes como el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh; el de Kenia, William Ruto; el de Uganda, Yoweri Museveni; y la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu. También realizó una llamada telefónica al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.

Las reacciones internacionales se sucedieron tras el anuncio. La cancillería de Qatar rechazó enérgicamente el reconocimiento, considerándolo un “peligroso precedente” y una “acción unilateral que contraviene los principios del Derecho Internacional”, según indicó Europa Press. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores qatarí subrayó su respaldo total a las instituciones legítimas somalíes y reafirmó su compromiso con la estabilidad y seguridad del país. El texto agregó: “Sería más apropiado para las autoridades ocupantes israelíes que reconozcan el Estado palestino —cuyo derecho a establecer un Estado independiente en su territorio nacional está reconocido por la comunidad internacional— y que trabajen de cara a un fin sostenible de la guerra en la Franja de Gaza, en vez de continuar socavando la legitimidad internacional y perseguir políticas imprudentes que contribuyen a aumentar las tensiones y la inestabilidad en la región”.

La Unión Europea también manifestó preocupación, resaltando la importancia del respeto a la soberanía y la integridad territorial de Somalia en consonancia con su constitución nacional, según publicó Europa Press. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, afirmó: “Esto es fundamental para la paz y la estabilidad en toda la región del Cuerno de África”. Asimismo, la UE reiteró su llamado a sostener un diálogo constructivo entre Somalilandia y el gobierno central de Somalia para abordar las diferencias históricas entre ambas partes.

En el ámbito regional, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) recordó por medio de un comunicado que Somalia figura como Estado miembro soberano y que su unidad territorial es ratificada por el Derecho Internacional. IGAD subrayó que “cualquier reconocimiento unilateral contraviene la carta de Naciones Unidas, el acta constitutiva de la Unión Africana y el acuerdo por el que se establece la IGAD”, citó Europa Press. La entidad regional instó a todos los actores implicados e interesados a ceñirse al Derecho Internacional y a favorecer los procesos de diálogo y cooperación que fortalezcan la estabilidad en África Oriental. Al mismo tiempo, transmitió su solidaridad al gobierno y a la ciudadanía de Somalia.

El próximo 1 de enero de 2026 se prevé que Somalia asuma la presidencia rotatoria mensual del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo encargado de velar por la seguridad global y la resolución de conflictos, según detalló Europa Press. La coyuntura sitúa a Somalia en el centro de un debate diplomático sobre su integridad territorial y la legitimidad de los procesos de autodeterminación en el continente africano. Actualmente, Somalilandia mantiene cierto grado de interlocución internacional, pero carecía hasta ahora de reconocimiento oficial por parte de países miembros de la ONU.

La reunión urgente del Consejo de Seguridad surge como un espacio para debatir tanto la acción unilateral de Israel como sus implicaciones para el equilibrio político en el Cuerno de África. Fuentes diplomáticas citadas por Europa Press señalaron que la presencia activa de Israel en procesos de diálogo y cooperación en la región figura en el trasfondo de esta decisión, así como las repercusiones que podría acarrear en el plano internacional y regional.

Distintos gobiernos y organismos multilaterales expresaron mediante comunicados o declaraciones públicas la necesidad de priorizar el respeto a la integridad territorial de los Estados reconocidos, al tiempo que llamaron al diálogo y la resolución pacífica de controversias. En todos los casos, la comunidad internacional puso de relieve el riesgo de exacerbar tensiones en una región caracterizada por la inestabilidad y los desafíos geopolíticos recurrentes, concluyó Europa Press.