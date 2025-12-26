Trump asegura haber atacado posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

El Comando África del Ejército estadounidense (Africom) informó que un ataque militar contra militantes de Estado Islámico en el estado de Soboto, al noroeste de Nigeria, se realizó a solicitud expresa de las autoridades nigerianas. La operación, según Africom citado por varios medios internacionales, tuvo como resultado la muerte de varios integrantes del grupo yihadista. Estas acciones, resaltó Africom, reflejan la capacidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el compromiso de Washington para erradicar amenazas terroristas que afectan tanto a su territorio como a comunidades internacionales.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente el jueves que el ejército estadounidense desplegó un ataque "mortal" dirigido contra las posiciones de Estado Islámico. En declaraciones difundidas en su cuenta de Truth Social, Trump argumentó que esta intervención respondía a los reiterados ataques y asesinatos de ciudadanos cristianos en la región, que según él alcanzan niveles que “no se veían en muchos años e incluso siglos”. Trump explicó que previamente había advertido a los militantes que cesaran sus actos, asegurando: "previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno".

Al referirse a la operación militar, el mandatario estadounidense calificó los ataques realizados por el Departamento de Defensa como "poderosos y mortales" y afirmó que fueron ejecutados de manera precisa, validando la eficacia de la estrategia militar de Washington. "El Departamento de Defensa ejecutó numerosos y perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer", manifestó Trump en la misma red social. El presidente de Estados Unidos reiteró la postura de su administración respecto al combate del extremismo islámico al asegurar: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical".

En sus mensajes, Trump envió también un mensaje dirigido a los militantes de Estado Islámico, aseverando que si continuaban con la violencia dirigida hacia los cristianos, aumentarían los ataques contra ellos: “Serán muchos más si continúa la masacre de cristianos”, advirtió. Aprovechó además para felicitar la Navidad “a todos, incluidos los terroristas muertos”, enfatizando el carácter punitivo de la operación.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la información a través de la red social X, señalando que el presidente Trump había dejado clara su posición el mes anterior, pidiendo poner fin a los asesinatos de cristianos inocentes en Nigeria y en otros países donde estos hechos han sido recurrentes, según destacó el propio Hegseth. En sus declaraciones, el jefe del Pentágono aseguró que su departamento permanece alerta y listo para actuar: “El presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar. El Departamento de Defensa siempre está listo, como lo descubrió Estado Islámico esta noche”.

Hegseth también valoró el respaldo del gobierno local, al señalar en X su agradecimiento “por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano” en la realización de esta operación militar. Hasta el momento, las autoridades de Nigeria no han emitido una declaración oficial respecto a la acción militar informada por Estados Unidos, según indicaron medios como Africom y reportó también la Casa Blanca en sus respectivas intervenciones públicas.

Según detalló Africom, el bombardeo se efectuó en el estado de Soboto, un área reconocida en los últimos meses por ser escenario de diversos ataques contra comunidades cristianas a manos de grupos extremistas. El comando militar estadounidense destacó que “estos ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero”.

El anuncio de esta ofensiva se produce en un contexto de alta tensión en el noroeste de Nigeria, donde las autoridades locales, respaldadas ahora por la intervención militar estadounidense, buscan contener la escalada de violencia atribuida a facciones extremistas. Según la información publicada por la Casa Blanca, el presidente Trump habría considerado imprescindible el uso de fuerza militar tras constatar que los llamados previos a la cesación de los ataques no resultaron efectivos.

El mensaje del mandatario estadounidense también incluía la advertencia de que Estados Unidos mantendrá una política activa en la lucha contra amenazas similares, dentro y fuera de sus fronteras, mientras continúe la vulnerabilidad de comunidades atacadas por motivos religiosos. La operación militar puso de manifiesto la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y Nigeria frente a la creciente actividad de Estado Islámico en regiones como Soboto, donde el conflicto ha afectado gravemente a comunidades civiles, especialmente a las de fe cristiana, según consignó Africom.