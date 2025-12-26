Paula Leitón: "El deporte de élite es buscar los límites al máximo y la cabeza te tiene que acompañar"

Durante la entrevista concedida en el marco de los Premios María de Villota, Paula Leitón destacó que el reconocimiento que su disciplina recibe actualmente no refleja los numerosos logros alcanzados, como el oro olímpico obtenido en París 2024. Según publicó la organización de los Premios María de Villota y reportó el medio, Leitón, galardonada este año, mostró su preocupación por la limitada visibilidad del waterpolo femenino, a pesar del impacto que han tenido sus éxitos recientes.

De acuerdo con la entrevista citada por la organización, la jugadora señaló que, en el ámbito del deporte de élite, el esfuerzo se extiende más allá de las capacidades físicas, ya que los desafíos mentales forman parte esencial de la vida de los atletas profesionales. Leitón comentó que la búsqueda constante de los límites personales conlleva sufrimiento y requiere una fortaleza mental sostenida. Recalcó que el respaldo de profesionales y del entorno familiar es crucial, ya que no todo recae en la preparación física visible ante el público. La deportista subrayó: "La cabeza te tiene que acompañar y no solamente es la parte física que es la que se ve, sino también tener esa parte de cabeza. Hay que apoyarse en los profesionales, pero también en familiares, que son los que tienes más cerca y tu círculo de seguridad".

Según consignó la fuente, la trayectoria de Leitón en el deporte comenzó a temprana edad. Ingresó en el mundo del agua desde los seis años y, por sus condiciones físicas y constitución, integró su primer equipo con solo doce años. A pesar de un inicio precoz, la deportista advirtió que la profesionalización temprana puede no ser lo más adecuado para niños y niñas: "Yo he crecido en el deporte profesional desde muy pequeña y no creo que sea lo más correcto para un niño empezar desde tan joven. Hay que mantener una relación de los estudios con el deporte". Recomendó priorizar el disfrute, el aprendizaje y las relaciones personales, antes que una carrera profesional prematura. Leitón sugirió que el deporte debe ser formativo y servir como herramienta para el desarrollo personal, defendiendo que los jóvenes marquen objetivos y trabajen por sus aspiraciones deportivas a su debido tiempo.

La falta de repercusión mediática y patrocinios, explicó la jugadora, representa una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el waterpolo femenino. Expresó su preocupación ante la escasa presencia de su deporte en televisión, así como la limitada obtención de apoyos económicos, atributo que según detalló el medio, persiste a pesar de los años de éxitos y presencia regular en el podio internacional. Leitón afirmó que las dificultades para obtener reconocimiento público repercuten en el espacio disponible para que su disciplina y sus deportistas sean escuchados y valorados por la sociedad deportiva más amplia.

Leitón, según reprodujo la organización de los premios, manifestó su intención de buscar estrategias para mejorar este aspecto en el futuro: "Espero elaborarla en los próximos años, no sólo para mí, si no para las que están empezando y subiendo". Reconoció la existencia de una nueva generación de waterpolistas con potencial para continuar el legado de la selección nacional y sostuvo que los recientes éxitos han servido para incentivar la práctica del waterpolo entre niños y niñas. La nadadora catalana valoró el crecimiento del deporte y la aparición de nuevos referentes que pueden inspirar a jóvenes deportistas.

En la entrevista, Leitón expresó su deseo personal de convertirse en un modelo tanto dentro del agua como en la promoción de la diversidad corporal y el apoyo al deporte femenino. Explicó su motivación por completar la carrera universitaria de Educación Primaria, enfocándose en el acompañamiento y fomento de la actividad física entre menores. De igual forma, señaló los riesgos asociados con el uso de las redes sociales, resaltando que plataformas como 'X' pueden ser herramientas negativas cuando se utilizan para el anonimato y los insultos, y sostuvo que existe la necesidad de abordar estos problemas desde la sociedad y los colectivos deportivos.

Respecto al galardón recibido, Leitón definió el Premio María de Villota como un reconocimiento que honra tanto los valores como los méritos deportivos. Afirmó: "Que una fundación como el Legado María de Villota me quiera reconocer es un honor. Conocía la trayectoria, carrera y vida de María, es ejemplar". Este premio, de acuerdo con la entidad que lo otorga, busca visibilizar figuras del deporte que hayan destacado por su compromiso y logros en la competencia y en la promoción de los valores humanos.

El testimonio compartido por Paula Leitón, recogido en la entrevista realizada por la organización de los Premios María de Villota, expone el complejo escenario al que se enfrenta el deporte femenino de alto rendimiento en términos de exigencias físicas y mentales, la importancia de retrasar la profesionalización en la infancia y la necesidad de ampliar el reconocimiento y la visibilidad de disciplinas como el waterpolo. Además, reafirma la influencia de los éxitos deportivos en el incremento de la participación juvenil y el surgimiento de nuevas referentes en el sector.