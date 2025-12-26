Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol

Las autoridades turcas han emitido nuevas órdenes de arresto contra 29 personas, entre ellas un exvicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, en el marco del creciente escándalo de apuestas futbolísticas en el país, según informó este viernes la fiscalía de Estambul.

En una operación simultánea en 11 provincias del país, fueron detenidas 26 personas, entre ellas Timur y 14 futbolistas. Una persona ya estaba en prisión por otro delito, y continúa la búsqueda de las dos restantes.

La fiscalía de Estambul declaró que un examen de las cuentas bancarias de Timur había revelado que había realizado transacciones financieras sospechosas, infringiendo así varias leyes, y que se le acusa de blanqueo de dinero, manipulación de partidos y apuestas ilegales. Los futbolistas habrían apostado sobre el resultado de los partidos, lo que está prohibido para ellos.

El escándalo de las apuestas lleva varias semanas sacudiendo al fútbol turco. A finales de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció acusaciones hacia un total de 152 árbitros por haber realizado apuestas de forma activa. También se está investigando a clubes y jugadores, con 149 árbitros y más de 1.000 jugadores suspendidos mientras dure la investigación.

Veintisiete personas de la primera división turca, la Super Liga, están afectadas, entre ellas jugadores de los principales clubes de Estambul, Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, así como del Trabzonspor. Otros dirigentes de clubes también figuran entre los sospechosos, mientras que de un total de 571 árbitros en activo, 371 tenían cuentas de apuestas.