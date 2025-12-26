Agencias

La Autoridad Palestina despliega a sus fuerzas de seguridad para impedir un asalto de colonos en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina se han desplegado en las inmediaciones de una localidad del centro-norte de Cisjordania, en una operación extremadamente inusual, para impedir un asalto de un grupo de colonos israelíes.

Las Fuerzas de Seguridad Nacional Palestina se encuentran ahora mismo apostadas a las afueras de Salfit, a cuya entrada sur se habían concentrado un grupo de varios colonos que estaban a punto de entrar en la localidad, según han explicado fuentes locales a la agencia palestina Maan.

Los colonos se han retirado pero las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en las inmediaciones para impedir que vuelvan a aproximarse.

Las incursiones de los colonos en el territorio ocupado de Cisjordania son un fenómeno histórico habitual pero se han multiplicado desde el estallido de la ofensiva contra Gaza en 2023. Este verano, los colonos han atacado prácticamente todos los días a agricultores palestinos cuando intentaban efectuar la recogida de la aceituna, uno de los pilares de la maltrecha economía palestina.

Como uno de los últimos ejemplos de esta violencia, las autoridades de Israel han detenido este jueves a cinco israelíes sospechosos de participar en un asalto contra la localidad cisjordana de Sair, un suceso que se habría saldado con una bebé palestina de ocho meses herida.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

