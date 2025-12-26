Galicia marca -8 ºC en Manzaneda (Ourense) en un viernes que arranca con cotas de nieve a 500 metros

Las estaciones de monitoreo registraron valores mínimos en localidades situadas por debajo de los novecientos metros sobre el nivel del mar, como Calvos de Randín, donde se anotó la temperatura más baja dentro de este grupo, mientras que otras zonas de Ourense experimentaron mínimas que rondaron los -6 °C. Esta madrugada en Galicia destacó por la fuerte caída de las temperaturas, con registros que alcanzaron niveles negativos considerables, informó Meteogalicia. Las nevadas bajaron hasta los 500 metros de altitud y la provincia de Ourense recibió la madrugada más fría, con zonas en alerta amarilla debido a las condiciones extremas.

Meteogalicia reportó que Cabeza de Manzaneda y Xares, en A Veiga, ambas situadas en la provincia de Ourense, vivieron temperaturas mínimas de -8,2 °C y -7,9 °C, respectivamente. Según la fuente, este escenario provocó que parte del territorio ourensano pasara la noche bajo vigilancia amarilla, entre las doce de la noche y las nueve de la mañana, por previsión de mínimas por debajo de -4 °C en el sur provincial y valores inferiores a -6 °C en las zonas montañosas. Otras áreas, como Lardeira en Carballeda de Valdeorras, también soportaron temperaturas de -6 °C.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalló que se esperan precipitaciones en forma de nieve en los interiores de A Coruña y Pontevedra, además del noroeste de Ourense. Durante la mañana se previeron lluvias débiles y episodios de chubascos, con mayor incidencia sobre la mitad occidental de la comunidad, detalló la agencia. Estas precipitaciones, junto con las temperaturas extremadamente bajas, motivaron la activación de la alerta amarilla en diversos puntos de Galicia, especialmente en Ourense.

Según Meteogalicia, las heladas matinales fueron caracterizadas como débiles en casi todo el territorio gallego, a excepción del litoral y el tercio occidental donde los valores no descendieron tanto. En la montaña y en la parte sur de Ourense, las heladas alcanzaron intensidad moderada debido al frío persistente durante la noche. La influencia de la masa de aire frío, responsable del desplome térmico, mantuvo la cota de nieve en torno a los 500 metros al inicio del día, aunque esta cifra aumentaría gradualmente hasta situarse en el rango de los setecientos a ochocientos metros al finalizar la jornada, según la información de Meteogalicia.

El pronóstico actualizado estableció que a partir del mediodía, el anticiclón empezaría a dominar la situación meteorológica en la región. Este fenómeno provocaría una progresiva estabilización atmosférica con predominio de tiempo seco, tendencia que continuará durante el fin de semana, tal como publicó Meteogalicia. Las previsiones indican que una vez resueltas las precipitaciones y el riesgo de heladas severas, las temperaturas tenderán a normalizarse y las condiciones meteorológicas serán más estables para el resto de Galicia.

De acuerdo con los mismos reportes, la acumulación de nieve y la persistencia de temperaturas bajo cero afectan principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas de la región. Este fenómeno invernal en los primeros días de marzo no es inusual para el interior de Galicia, pero la intensidad del episodio llevó a la activación de dispositivos de prevención y monitoreo tanto en las carreteras como en los accesos a zonas de montaña, detalla Meteogalicia.

La población de Ourense y otras áreas afectadas se mantuvo en alerta ante posibles cortes de tráfico y dificultades de movilidad provocadas por la formación de placas de hielo y nevadas puntuales. Las autoridades autonómicas y locales colaboraron para la prevención y para mitigar el impacto de las bajas temperaturas, facilitar el tránsito y proteger a las personas vulnerables a los efectos del frío extremo, según consignó Meteogalicia.

Mientras tanto, el sector educativo, sanitario y los servicios públicos de la comunidad recibieron notificaciones sobre las condiciones meteorológicas para adoptar precauciones y ajustar horarios y actividades en función de la evolución del tiempo. El medio Meteogalicia remarcó que la vigilancia se mantendrá en las próximas horas, ante la posibilidad de nuevas heladas y nevadas aisladas en cotas altas de A Coruña y Pontevedra.

La situación meteorológica de Galicia en este inicio de jornada refleja la persistencia del frío extremo en el interior y la llegada de nevadas a cotas bajas, fenómeno que pone bajo examen la respuesta de servicios de emergencia, infraestructuras viales y sistemas de monitoreo regional. El anticiclón anunciado para las próximas horas representa el inicio de una mejora gradual en el estado del tiempo, reduciendo el riesgo de nuevas incidencias asociadas a la ola de frío y permitiendo que la actividad vuelva a la normalidad según evoluciona el fin de semana.