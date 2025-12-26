El oro y la plata marcan nuevos máximos históricos

En la jornada del viernes, los precios del platino alcanzaron un máximo intradía de 2.475,85 dólares, lo cual representa un incremento de más del 10% en esa sesión y sitúa la revalorización del metal cerca del 170% en el acumulado anual. Esta tendencia se produce en un contexto de fuerte demanda por parte de los inversores institucionales y ante la búsqueda de activos refugio frente a las incertidumbres económicas y geopolíticas. Según informó el medio que cubrió la sesión de mercados, tanto el oro como la plata continuaron su tendencia ascendente, alimentados por factores conjugados como el aumento de compras de bancos centrales y el debilitamiento del dólar frente a otras divisas.

De acuerdo con la información publicada, el precio del oro experimentó un nuevo hito esta semana. El miércoles pasado, la cotización al contado superó por primera vez la barrera de los 4.500 dólares por onza y, durante la sesión del viernes, marcó un récord de 4.531,24 dólares. El crecimiento diario superó el 1%, mientras que el avance acumulado en lo que va de año rebasó el 72%. Esta escalada no solo refleja la preferencia por el metal precioso en tiempos de volatilidad, sino que también responde a un entorno financiero donde la expectativa de nuevas reducciones en las tasas de interés estadounidenses aumenta el atractivo de metales y materias primas tradicionales.

El medio especificó que la plata se ha destacado por la intensidad de su alza. En esa misma sesión, el metal contaba con una subida superior al 5% respecto a la sesión anterior y alcanzaba los 75.485 dólares por onza, la cifra más alta de la que se tiene registro para este metal. Su revalorización desde inicios de 2025 se calcula cerca del 150%, consolidando el “rally” que protagoniza desde comienzos del año y situándose como uno de los activos con mejor desempeño dentro del mercado de materias primas.

Estos incrementos no respondieron a un solo motivo. El medio detalló que las compras masivas por parte de los bancos centrales constituyen un motor fundamental del alza, al incrementar la demanda física y financiera de oro como reserva de valor. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el rumbo de la economía internacional favorecen la migración de capitales hacia activos considerados seguros. Se suma además la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe con una política de relajación monetaria, lo que conlleva la depreciación del dólar frente a otras monedas relevantes. Según indicó la fuente, este debilitamiento del billete verde hace más accesibles las materias primas para tenedores de otras divisas, impulsando las compras internacionales.

El repunte en el precio de los futuros de platino, también consignado por el medio, refuerza la tendencia observada en el sector de metales preciosos. El platino se sumó a la escalada general, con incrementos de dos dígitos durante la sesión y un extraordinario desempeño en lo que va de 2025. El precio de 2.475,85 dólares alcanzado en operaciones intradía marca un nuevo techo para este metal, favorecido igualmente por la rotación de capitales hacia activos tangibles en escenarios inciertos.

El medio destacó que la jornada del viernes coincidió con un día festivo en la mayoría de mercados del Viejo Continente. A pesar de la menor actividad por parte de los operadores europeos, las cotizaciones mostraron variaciones significativas, lo que sugiere que la presión compradora proviene mayoritariamente de actores globales y de instituciones que buscan diversificación en sus carteras.

De acuerdo con el seguimiento realizado, la persistente escalada del oro y la plata responde tanto al contexto macroeconómico internacional como a factores coyunturales puntuales. El deseo de blindar reservas ante eventuales disrupciones financieras y las señales de que el escenario de tipos bajos podría prolongarse han incrementado el atractivo de estos activos. Aunque los expertos consultados por el medio advierten que los movimientos recientes exceden los promedios históricos, la combinación de tensión internacional, compras institucionales y un dólar debilitado ha potenciado el dinamismo observado en las últimas sesiones.

El medio enfatizó que el comportamiento registrado en los mercados de metales preciosos supera las cifras previas y plantea interrogantes sobre el posible rumbo futuro de estos activos. La atención de los inversores globales permanece centrada en las decisiones de las principales economías y en la evolución de los conflictos internacionales, factores que configurarán previsiblemente la evolución de las cotizaciones en próximas jornadas.