El escolta Xavier Castañeda no pasa el reconocimiento médico con el Hiopos Lleida

El Unicaja de Málaga espera información adicional sobre la condición médica de Xavier Castañeda después de que el cuerpo técnico del Hiopos Lleida detectara problemas durante el reconocimiento físico del escolta bosnio. Según consignó el medio de comunicación del propio club malagueño, tras recibir la notificación por parte de la entidad ilerdense, Castañeda regresa a Málaga para someterse a nuevos análisis médicos y determinar los siguientes pasos en su carrera deportiva.

De acuerdo con la información difundida tanto por el Hiopos Lleida como por el Unicaja de Málaga, la entidad catalana comunicó oficialmente su decisión de no hacer efectiva la cesión del jugador. Las pruebas médicas realizadas por el equipo catalán revelaron resultados que no cumplen con los requisitos establecidos por el club para la incorporación de nuevos deportistas. Así queda recogido en el comunicado emitido por el Força Lleida, que señaló que “hace efectiva la no suscripción del jugador cedido por el Unicaja”, confirmando el fin de la operación antes de que Castañeda debute con el equipo.

Por su parte, Unicaja Málaga manifestó en su nota de prensa que, hasta ese momento, no tenía constancia de lesiones previas en el deportista de 25 años y 1,84 metros, nacido en Chicago, Estados Unidos, pero de nacionalidad bosnia. La entidad malagueña explicó que Castañeda había participado regularmente en los entrenamientos y no había reportado molestias o limitaciones físicas, motivo por el cual se mostró sorprendida ante los resultados comunicados por el equipo catalán y decidió recopilar toda la información disponible para entender la situación en detalle antes de tomar una decisión respecto al futuro inmediato del jugador.

En su comunicado oficial, Unicaja añadió que mientras no se termine de analizar la documentación y no se disponga de todos los datos relevantes acerca de la evaluación médica realizada por el Hiopos Lleida, el club adoptará una “postura de prudencia y respeto hacia todas las partes implicadas”. Hasta entonces, Castañeda permanecerá integrado en la disciplina del club andaluz, a la espera de las conclusiones médicas que deriven de los exámenes complementarios a los que será sometido en Málaga.

El proceso de cesión entre ambos clubes contemplaba que Xavier Castañeda, cuya formación y primeros años transcurrieron en el baloncesto estadounidense, reforzara la plantilla del equipo catalán en la próxima campaña. Sin embargo, el bloqueo del fichaje por causas médicas ha modificado por completo la planificación tanto del club cedente como del receptor. El episodio representa un contratiempo en la gestión de movimientos estivales en la Liga Española de Baloncesto, donde las revisiones médicas constituyen un paso obligatorio para validar cualquier operación de incorporación de nuevos jugadores.

Según reportó el Hiopos Lleida, la decisión de no formalizar el acuerdo responde únicamente a los resultados médicos obtenidos, sin que el club catalán aportara detalles adicionales sobre la índole de los problemas detectados. El caso de Castañeda subraya las exigencias de los protocolos de salud implementados por los clubes profesionales, que buscan minimizar riesgos y asegurar el óptimo estado físico de sus incorporaciones. Mientras tanto, la dirección técnica del Unicaja de Málaga mantiene la cautela hasta recibir los informes médicos provenientes de Lleida y completar su propio análisis.

Ambas entidades recalcaron su voluntad de actuar con transparencia y de mantener la comunicación abierta mientras se esclarecen los hechos. La situación de Castañeda permanece pendiente de resolución a la luz de las nuevas observaciones clínicas que deberán realizar los cuerpos médicos del Unicaja.