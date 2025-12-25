VÍDEO: El PP respalda el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" del Rey en su discurso

Durante su alocución navideña, Felipe VI abordó el reto de la convivencia democrática como uno de los grandes patrimonios de la sociedad española, destacando el papel fundamental de las generaciones que impulsaron la transición y consolidaron el sistema de libertades vigente. Según informó Europa Press, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, dio respaldo a las palabras del monarca y subrayó el liderazgo de Felipe VI al referirse a los retos actuales del país.

Tellado manifestó que el mensaje emitido por el Rey se destaca por ser “oportuno, sereno y profundamente necesario” en el contexto de los desafíos que enfrenta España. El dirigente popular enfatizó la referencia del monarca a problemas concretos que afectan a la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el incremento del coste de la vida, las dificultades para la conciliación laboral y familiar, así como el impacto de la revolución tecnológica. A juicio de Tellado, el hecho de que Felipe VI ponga el foco sobre estos asuntos refuerza su posición como “primer servidor público de España”.

Europa Press detalló que Miguel Tellado, a través de un video remitido a los medios de comunicación, resaltó el énfasis de Felipe VI en la necesidad de preservar la convivencia democrática y en la importancia de fortalecer la unidad nacional. El secretario general del PP valoró positivamente la mención del monarca al esfuerzo, ejemplo y coraje que demostraron las anteriores generaciones, quienes contribuyeron decisivamente a la creación y consolidación del sistema democrático actual. Asimismo, Tellado consideró relevante que el Rey recordara la pertenencia de España al proyecto europeo, señalando estos elementos como pilares sobre los que se han sostenido los avances de las últimas décadas.

De acuerdo con Europa Press, Tellado expresó que la gran misión de la sociedad española es preservar estos pilares fundacionales, especialmente la convivencia y la unidad, para seguir progresando colectivamente. El dirigente subrayó, en sintonía con el mensaje de Felipe VI, la importancia de promover acuerdos intergeneracionales que permitan consolidar el proyecto común que representa España.

El Partido Popular, en palabras de Tellado, asume como propio el mensaje difundido por el jefe del Estado y se identifica plenamente con su contenido, reafirmando su compromiso de trabajar en favor de una España inclusiva y cohesionada. El secretario general del PP declaró que su formación rechaza la idea de una sociedad dividida por muros y se opone a que los extremismos y populismos influyan en el rumbo del país.

Según consignó Europa Press, el representante popular indicó que la labor de su partido se orienta hacia la restauración de la confianza en las instituciones, la garantía de la convivencia y la construcción de un futuro común con oportunidades para toda la ciudadanía. Tellado añadió que para el PP representa “un orgullo contar con un jefe del Estado con esa altura institucional y que también sabe reflejar el sentir nacional”.

Las declaraciones de Tellado se difundieron a través de un vídeo dirigido a los medios, en el que reiteró la posición del Partido Popular de apoyar el liderazgo de Felipe VI, alineándose con los ejes principales del discurso real. El dirigente remarcó el valor de la unidad nacional y la importancia de mantener los logros alcanzados en las últimas décadas a partir del consenso y la cooperación entre generaciones.

El mensaje de Felipe VI y la reacción del Partido Popular reflectan el interés de ambos actores por la estabilidad institucional y la defensa de los valores democráticos en España. Según publicó Europa Press, el video de las declaraciones de Tellado se encuentra disponible en la plataforma Europa Press Televisión.