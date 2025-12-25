Durante una declaración oficial, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, expresó su preocupación respecto al resurgimiento de prácticas consideradas abandonadas, como la piratería y la apropiación ilegal de bienes, en el mar Caribe. Esta intervención responde a la reciente incautación de al menos tres petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, en el contexto de la presión internacional que busca forzar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Según informó la agencia rusa de noticias TASS, Zajarova calificó la situación como un "caos legal" y subrayó que estas acciones están generando inestabilidad en la región.

Tal como publicó TASS, la representante del Gobierno ruso condenó de manera enfática lo que describió como actos de piratería en aguas caribeñas por parte de Estados Unidos e hizo un llamado a restablecer el orden y la legalidad en el ámbito marítimo. Zajarova insistió en la necesidad de evitar que la situación derive en un escenario todavía más perjudicial. Atribuyó directamente la responsabilidad a las autoridades estadounidenses por lo que denominó "asaltos y bandidismo", recordando que la zona había permanecido libre de este tipo de prácticas durante mucho tiempo.

De acuerdo con lo reportado por TASS, la funcionaria rusa manifestó la expectativa de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopte una postura guiada por el pragmatismo y la racionalidad a fin de alcanzar soluciones aceptables para ambas partes bajo el marco del Derecho Internacional. Zajarova sostuvo que corresponde encontrar mecanismos basados en el respeto a la normativa internacional y no recurrir a medidas unilaterales.

El medio TASS detalló que Moscú reiteró su respaldo a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de proteger tanto la soberanía como los intereses nacionales de Venezuela. Zajarova aseguró que Rusia apoya la búsqueda de un desarrollo político y económico estable para el país sudamericano. Según TASS, la portavoz reafirmó la posición de Rusia respecto a mantener a América Latina y el Caribe como una región de paz, recordando la declaración realizada en 2014 en ese sentido.

En sus declaraciones recogidas por TASS, la portavoz subrayó la preocupación del Ejecutivo ruso ante el incremento de acciones que considera contrarias al Derecho Internacional. Considera que la incautación de buques comerciales venezolanos en el Caribe constituye un precedente peligroso, reavivando problemas que, según la visión rusa, deberían haber quedado atrás. La exigencia de restablecimiento del orden y el rechazo a medidas consideradas arbitrarias forman parte central del mensaje transmitido por Moscú.

La agencia TASS consignó que la cancillería rusa observa con atención el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la presión internacional sobre el Gobierno venezolano. El Kremlin ha insistido públicamente en que las soluciones deben buscarse mediante el diálogo y la cooperación internacional, sin imposiciones externas. Según el Ministerio de Exteriores de Rusia, la estabilidad en el Caribe y el respeto a la soberanía de los Estados resultan claves para la paz en la región.

Además, el medio ruso indicó que las declaraciones de Zajarova forman parte de una serie de pronunciamientos recientes por parte de Moscú, que ha criticado de forma sostenida las políticas estadounidenses hacia Venezuela. Rusia ha considerado estas medidas como intentos de intervención en los asuntos internos de otro país y como violaciones a los principios que, según la posición rusa, deben guiar las relaciones internacionales en el hemisferio occidental.

En el contexto de estas tensiones, TASS destacó que el Gobierno ruso ha reiterado su compromiso de mantener y profundizar los lazos con Venezuela, defendiendo el derecho de Caracas a decidir su propio rumbo político sin injerencias externas. Autoridades rusas enfatizan que las acciones unilaterales, como la incautación de embarcaciones, contribuyen a la escalada de tensiones y dificultan la búsqueda de soluciones pacíficas y conjuntas.

TASS también incluyó la cita de Zajarova donde señala: “Condenamos firmemente estos acontecimientos y pedimos una ley y un orden estables en la esfera marítima”. A juicio del Ministerio de Exteriores ruso, solo el cumplimiento estricto del Derecho Internacional puede garantizar estabilidad y seguridad para todos los países con intereses en el Caribe. El Gobierno ruso sostiene que seguirá abogando por la preservación de la paz y la cooperación en América Latina y el Caribe.

El medio ruso puntualizó que tanto la denuncia de “piratería” como el llamado a soluciones diplomáticas colocan a Rusia en una posición crítica frente a las medidas adoptadas por Estados Unidos. La cooperación con Venezuela y la defensa de la soberanía de los Estados latinoamericanos constituyen, según la información divulgada, ejes prioritarios de la política exterior rusa en la región.