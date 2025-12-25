Rusia denuncia la muerte de tres personas en un ataque de Ucrania contra un "convoy humanitario" en Daguestán

El gobernador de Daguestán, Sergei Melikov, informó que uno de los camiones que integraban un convoy humanitario se detuvo para reparaciones, permitiendo que varias personas evitaran el ataque que provocó víctimas mortales. Este hecho tuvo lugar durante una operación en la que el convoy, conformado por varios vehículos que transportaban suministros, fue alcanzado por drones en la región rusa de Daguestán. Según publicó el medio, el ataque dejó tres personas fallecidas, incluyendo al segundo a cargo del distrito de Shamilski, y generó inmediata reacción de las autoridades rusas, quienes atribuyeron la ofensiva a Ucrania y pusieron en marcha una investigación para esclarecer los detalles.

De acuerdo con lo consignado por las autoridades rusas en declaraciones difundidas por el medio, la agresión se produjo en el contexto de la guerra iniciada a partir de la orden de invasión emitida por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. El gobernador Melikov comunicó a través de Telegram que el convoy siniestrado había partido de Daguestán y que el ataque ocurrió mientras los camiones transportaban suministros catalogados como ayuda humanitaria. Melikov subrayó en su mensaje que el respeto a las normas de conflicto armado, entre ellas la protección de convoyes humanitarios, personal médico y periodistas, constituye una obligación para los actores armados, haciendo referencia a las convenciones internacionales que regulan este tipo de situaciones.

El incidente, según detalló el gobernador en sus redes oficiales y replicó el medio, llevó a que las autoridades locales comenzaran una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque. En su mensaje, Melikov puso especial énfasis en el hecho de que el convoy alcanzado tenía como finalidad distribuir ayuda humanitaria, resaltando el carácter civil de las víctimas y el rol de los vehículos en la logística de apoyo para poblaciones afectadas. “Las circunstancias del incidente están siendo investigadas”, indicó el funcionario a través de canales oficiales, sugiriendo que la pesquisa busca no solo identificar a los responsables, sino también esclarecer la naturaleza de la operación que derivó en el impacto de los drones.

El número dos del distrito de Shamilski se encuentra entre los fallecidos, según confirmó el propio Melikov en sus declaraciones, mientras que hasta el momento las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre el incidente, reportó el medio. El mensaje difundido por el gobernador de Daguestán no solo denuncia la agresión sino que sostiene que el ataque pone en cuestión el cumplimiento de las normas humanitarias internacionales en el contexto bélico actual. Melikov afirmó: “En cualquier acción militar hay normas que un enemigo digno debe cumplir... no atacar convoyes humanitarios, a médicos o periodistas”.

El mandatario regional también señaló que atribuye la falta de respeto a las normas por parte de los atacantes a una cuestión de valores y ética, responsabilizando a los “nacionalistas ucranianos” y poniendo en duda su respeto por los principios considerados fundamentales en conflicto. Según recogió el medio, Melikov agregó: “Los nacionalistas ucranianos, como hemos visto una y otra vez, no tienen honor, conciencia ni nada que les sea sagrado”.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de la región se movilizaron para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Los informes preliminares, según destacó el medio, apuntan a que el ataque se realizó mediante drones, una táctica que ha cobrado relevancia en el desarrollo de este conflicto por la capacidad de estos dispositivos para llevar a cabo operaciones a distancia y con precisión en lugares remotos o de difícil acceso.

El medio informó que las investigaciones continúan, con el propósito de esclarecer tanto la autoría del ataque como las posibles motivaciones detrás del impacto de los drones sobre vehículos empleados para labores humanitarias. La situación en Daguestán se suma a una lista de incidentes ocurridos tras la invasión rusa a Ucrania, marcando un nuevo episodio con víctimas civiles y generando tensiones en el debate internacional sobre la protección de misiones humanitarias en zonas de guerra.

Daguestán, situada en el sur de Rusia, limita con la región del Cáucaso y ha sido escenario en el pasado de episodios de violencia aislada, aunque no es común que sufra ataques a gran escala vinculados directamente con la guerra de Ucrania, según los antecedentes detallados por el medio. Este ataque representa una escalada en la extensión del conflicto y afecta directamente a la población civil a través de la interrupción de ayuda básica.

Las autoridades rusas insisten en que la operación tenía un carácter exclusivamente humanitario y alertan sobre el incremento de ataques contra blancos no militares. La investigación oficial tratará de establecer si hubo una vulneración deliberada de las normas internacionales y qué tipo de municiones o tecnología se empleó en el ataque con drones.

Hasta el momento, la parte ucraniana no ha emitido comentarios oficiales ni ha asumido responsabilidad por el incidente, remarcó el medio, mientras que las autoridades rusas aseguran que el suceso constituye una violación de las reglas básicas de la guerra. El caso continúa desarrollándose, con la atención internacional centrada en el esclarecimiento de los hechos y en las posibles consecuencias diplomáticas y legales de este ataque registrado en territorio ruso.