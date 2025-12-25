Rubio reitera que EEUU sigue dispuesto a facilitar conversaciones de paz entre Camboya y Tailandia

Durante la reciente reunión entre delegaciones de Camboya y Tailandia, celebrada en el puesto de control fronterizo de Chong Phak Kat, ambas partes intentaron establecer un marco para detener los enfrentamientos que han marcado las últimas semanas en la región. El medio de comunicación que reportó la noticia, detalló que la delegación tailandesa estuvo liderada por el general Natthaphong Phraokaew, subjefe de las Fuerzas de Defensa, mientras que la representación camboyana contó con el mayor general Nhem Boraden, subjefe de la oficina del ministro de Defensa. El portavoz del Ministerio de Defensa, Surasant Kongsiri, confirmó que la conversación entre las partes tuvo una duración aproximada de treinta minutos, en la víspera de nuevos contactos que se espera se extiendan durante los próximos días, pese a las dudas expresadas por el lado camboyano sobre el carácter neutral del lugar del encuentro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó a través de una llamada telefónica con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, la disposición de Washington para facilitar conversaciones que contribuyan a la estabilidad de la zona. Según informó un comunicado emitido por el Departamento de Estado y recogido por el mismo medio, Rubio trasladó al jefe de gobierno camboyano el interés del presidente Donald Trump en alcanzar la paz, subrayando la preocupación estadounidense por la reciente violencia fronteriza. Además, Rubio solicitó a las partes que cumplan de manera íntegra el acuerdo de paz alcanzado a finales de octubre en Kuala Lumpur, sellado durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) bajo mediación estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Washington viene manteniendo contactos diplomáticos con ambas naciones en un intento de evitar que se repita la escalada que tuvo lugar en julio. En aquel entonces, el enfrentamiento intensivo en la frontera generó un saldo de cerca de cincuenta víctimas mortales y provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas en cuestión de tan solo cinco días. Las autoridades de Camboya y Tailandia han continuado acusándose de repetidas provocaciones en diversos puntos de la frontera desde que ocurrió la firma del acuerdo en Kuala Lumpur, lo que ha dificultado la consolidación de una tregua duradera.

El medio detalló que las actuales conversaciones entre ambas delegaciones afrontan desafíos propios. Entre los principales obstáculos figura el rechazo de Camboya a algunas propuestas de lugar para las reuniones, al considerar determinadas zonas como poco neutrales debido a la persistencia de los combates recientes. A pesar de esos desacuerdos, los representantes de ambos países mantienen la agenda de contactos con el objetivo de cimentar condiciones que permitan una desescalada efectiva y un cese definitivo de hostilidades.

Según el comunicado del Departamento de Estado divulgado por la misma fuente, la posición de la administración estadounidense es la de apoyar mecanismos de diálogo bilateral y multilateral que garanticen la implementación del pacto firmado en Malasia. La mediación estadounidense resultó clave en las conversaciones preliminares que condujeron al acuerdo de Kuala Lumpur, y desde entonces Washington insiste en la necesidad de que las dos partes avancen en los compromisos asumidos durante la cumbre de la ASEAN.

El medio consignó que, en paralelo a los esfuerzos diplomáticos, los gobiernos de Camboya y Tailandia enfrentan presión internacional para proteger a la población civil y alentar la reapertura de pasos fronterizos clausurados durante los incidentes. Las autoridades locales han reportado dificultades logísticas para la atención de desplazados internos, al tiempo que grupos multilaterales monitorean la situación en busca de signos de mejora o deterioro en las condiciones sobre el terreno.

Por último, el medio subrayó que las futuras rondas de negociaciones podrían definirse en función del ambiente generado por las reuniones iniciales en Chong Phak Kat y por la capacidad de los representantes de ambas delegaciones para superar las diferencias sobre la neutralidad geográfica y establecer líneas de comunicación directas y sostenibles, bajo la observación de actores externos como Estados Unidos y el marco ASEAN.