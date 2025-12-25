Los aeropuertos españoles operarán 3.515 vuelos en este día de Navidad, la jornada más tranquila de fin de año

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas figura entre los principales puntos de entrada y salida del país y aglutinará 878 operaciones aéreas el miércoles 25 de diciembre, un incremento de 61 movimientos si se compara con el mismo día del año anterior. Así lo reportó Europa Press tras recibir datos de Aena, el gestor de la red aeroportuaria española, que anticipa repuntes de actividad en los principales hubs nacionales para las fiestas de Navidad. A pesar de este aumento, el tráfico del propio 25 de diciembre se considera el más bajo de toda la temporada festiva en materia de vuelos.

Según detalló Europa Press, Aena prevé que este jueves, Navidad, la red de aeropuertos gestione 3.515 operaciones, cifra que supone un 8,7% más que en 2023 y que marca un incremento notable respecto a ejercicios anteriores. Esta estimación se sitúa en el marco de una campaña navideña que, en total, comprende 101.793 vuelos programados para el periodo que va del 19 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026. Esta proyección representa un crecimiento del 7,8% respecto a las mismas fechas de 2024, consolidando la tendencia de mayor actividad en las principales terminales del país.

En el desagregado por aeropuertos, tras Madrid-Barajas, aparece el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que suma 646 operaciones en la jornada de Navidad, conforme a lo informado por Europa Press. Siguen el aeropuerto de Gran Canaria, con 268 vuelos previstos; el de Málaga-Costa del Sol, con 216 operaciones, y el aeropuerto de Palma de Mallorca, donde se calculan 197 movimientos aéreos para la misma fecha.

Europa Press también consignó que la programación de operaciones para ese día puede variar en función de circunstancias que afecten a las aerolíneas y a la operativa en general. Esto implica que los datos pueden sufrir modificaciones, según las necesidades y ajustes de las compañías aéreas o condiciones externas imprevistas.

El análisis del tráfico aéreo para otros días relevantes de este periodo festivo muestra diferencias notables. Así, el 31 de diciembre, día de Nochevieja, el tránsito será mayor que el de Navidad, con 4.420 vuelos programados, aunque esa cifra representa 57 vuelos menos con respecto al año anterior. Para el día de Año Nuevo, la previsión alcanza los 4.901 movimientos, lo que representa un aumento de 452 respecto al periodo previo. El 6 de enero, Día de Reyes, registra también una actividad significativa, con 4.595 vuelos, 24 menos que el año pasado.

El reparto de vuelos a lo largo de las principales festividades revela patrones estacionales en la demanda, donde los aeropuertos de ciudades clave como Madrid y Barcelona encabezan siempre los registros. El incremento de operaciones respecto a años previos responde, según reflejan los datos de Aena difundidos por Europa Press, al retorno paulatino de los flujos turísticos y de negocios, así como una recuperación global en la demanda de movilidad durante el periodo de celebraciones.

El gestor aeroportuario destaca que estas cifras pertenecen a una planificación que puede alterarse por decisiones de última hora de las aerolíneas. Factores como la meteorología, los requisitos logísticos y la respuesta a la demanda de los viajeros pueden influir en el número definitivo de vuelos operados. De acuerdo con los datos proporcionados a Europa Press, la tendencia general indica crecimiento sostenido, aunque persiste la cautela en las cifras exactas a causa de la volatilidad asociada a la operativa aérea.

Aena mantiene una evaluación constante de la operatividad durante estas semanas de alto tránsito, para ajustar los recursos y la coordinación entre los distintos actores de la cadena aeroportuaria. Europa Press destacó también el impacto de estas operaciones en los servicios auxiliares de los aeropuertos, como seguridad, asistencia a pasajeros, gestión de equipajes y servicios de restauración, que ven aumentada su demanda durante el periodo navideño por la mayor concentración de operaciones y de viajeros.

La red aeroportuaria coordinada por Aena se enfrenta así a un cierre de año con cifras superiores tanto en vuelos como en pasajeros previstos respecto a años anteriores. Según los datos recabados por Europa Press, las principales terminales del país se consolidan como polos de conexión internacional y nacional, asegurando la conectividad en uno de los momentos más activos del calendario.