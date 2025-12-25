Detenidos cinco colonos tras un ataque en Cisjordania que dejó herida a una bebé palestina de ocho meses

La localidad cisjordana de Sair fue escenario de un ataque atribuido a residentes de los asentamientos de Asfar y Jorat al Jail, hecho que derivó en heridas para una bebé palestina de ocho meses, identificada como Mayar Shalalda, quien sufrió contusiones en el rostro y la cabeza. Este episodio violento se inscribe en el marco de una serie de incidentes similares vinculados a colonos israelíes y destaca en medio del aumento de agresiones reportadas en Cisjordania, según informó la agencia palestina de noticias WAFA.

Las fuerzas policiales de Israel detuvieron a cinco israelíes bajo sospecha de haber participado en el asalto, de acuerdo con la información difundida por la Policía israelí a través de su cuenta oficial en la red social X. Las autoridades precisaron que las detenciones se realizaron tras una investigación orientada a esclarecer un suceso clasificado por la propia Policía como “violencia extrema” en Sair. Actualmente, los sospechosos permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias para determinar su responsabilidad de manera detallada, reportó la agencia WAFA.

La agresión en Sair ocurrió en un contexto caracterizado por el incremento de asaltos en Cisjordania, especialmente cometidos por colonos israelíes, tendencia detectada durante los últimos años y que ha generado reiteradas alertas por parte de autoridades locales y organismos internacionales. Según el medio WAFA, además de lo acontecido en Sair, se documentaron otros incidentes violentos durante las horas recientes en Beit Fajar, situada al sur de Belén, así como en Jalat al Farra, al sur de Hebrón.

En paralelo a estos ataques físicos, también se notificaron daños a terrenos agrícolas en Turmus Aya, ubicada al norte de Ramala, donde varios colonos causaron perjuicios a tierras de cultivo. WAFA detalló que en esta última acción no se registraron víctimas, aunque se evidenció una afectación directa a la propiedad y al sustento de las comunidades palestinas.

La seguidilla de sucesos motivó que las autoridades palestinas intensificaran sus llamados a la comunidad internacional para que se intervenga de manera urgente, con el objetivo de proporcionar protección a la población palestina y eliminar las agresiones, según difundió la agencia WAFA. Este pedido cobra relevancia dentro de un proceso de escalada de tensiones agravado desde el 7 de octubre de 2023, fecha marcada por los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Naciones Unidas señaló que, desde esa fecha, más de mil palestinos han perdido la vida en Cisjordania, víctimas tanto de operaciones militares como de ataques efectuados por colonos radicales.

El medio WAFA también enfatizó que, incluso antes del 7 de octubre, el número de palestinos fallecidos en la región ya había alcanzado un récord no visto desde el período de la Segunda Intifada, hace dos décadas. Este aumento sostenido de la violencia ha deteriorado la seguridad en Cisjordania y mantiene en permanente preocupación a organismos internacionales y autoridades locales. La situación en esta zona de conflicto continúa generando incidentes con saldo de víctimas y daños materiales, mientras familias como la de Mayar Shalalda enfrentan las consecuencias directas de estos ataques.