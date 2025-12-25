Azcón aplaude un "brillante y acertadísimo" discurso del Rey Felipe VI: "Un canto a la convivencia democrática"

La referencia a la Transición como fase decisiva en la historia institucional y democrática de España marcó uno de los momentos destacados del Mensaje de Navidad ofrecido por el Rey Felipe VI, quien subrayó la importancia de las bases institucionales y los retos que enfrenta el país. La intervención del monarca no solo repasó elementos del presente político, sino que resaltó el diálogo, la ejemplaridad en la vida pública y el impulso a la unidad nacional como ejes para proyectar el futuro, prioridades que motivaron la respuesta favorable del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Según consignó el medio, tras la transmisión televisiva del mensaje navideño, Azcón compartió en su perfil de la red social ‘X’ un comentario donde valoró positivamente el discurso del jefe del Estado. El presidente aragonés felicitó la intervención de Felipe VI calificándola como “brillante y acertadísima”, e hizo énfasis en que fue “un canto a la convivencia democrática”. Estas declaraciones se produjeron justo después de que el rey apelara a la responsabilidad y al ejemplo en la vida política nacional, e hiciera referencia explícita al esfuerzo de reconciliación y diálogo alcanzados durante la etapa de la Transición, así como a la integración europea como modelo para enfrentar los desafíos actuales.

La reacción de Azcón incluyó el reconocimiento a valores como la legalidad, la igualdad y la solidaridad, poniendo en relieve el papel de la Transición como raíz esencial para el desarrollo futuro de España. De acuerdo con el medio que reportó estas declaraciones, el presidente autonómico consideró que la intervención real constituye un impulso para avanzar hacia el futuro como nación, tomando como bases la experiencia histórica y la referencia a la Unión Europea.

En el mensaje navideño, el monarca también alertó sobre el “hastío” que percibe la sociedad debido a la actual tensión política, argumento que Jorge Azcón destacó en su valoración publicada en la red. El Rey pidió a los representantes públicos reforzar la convivencia mediante el diálogo y la integridad en el ejercicio de sus funciones, expresando su confianza en la capacidad de la sociedad española para superar dificultades con unidad y responsabilidad institucional.

El medio detalló que la alocución del Rey Felipe VI no solo rememoró los acuerdos fundamentales alcanzados en la Transición, sino que enfatizó la necesidad de mantener vivo ese legado a través de ejemplos de responsabilidad política y civil. Así, se presentó la convivencia democrática como un objetivo permanente, apoyado en la construcción de consensos y el respeto a los principios constitucionales.

La mención de la integración en la Unión Europea fue señalada por el presidente del Gobierno de Aragón como un modelo imprescindible, resaltando el valor de estas experiencias colectivas para sustentar el presente y encarar los desafíos del porvenir. La respuesta de Azcón formó parte de una serie de reacciones institucionales posteriores a la emisión televisiva del mensaje real, en las que distintos dirigentes analizaron y valoraron en público las propuestas y advertencias del monarca.

En este contexto, la defensa de los principios de legalidad, igualdad y solidaridad ocupó un lugar central en la valoración hecha por el presidente aragonés. El medio recogió sus palabras escritas: “Un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición e integración en la Unión Europea como modelo y raíz esencial para impulsarnos hacia el futuro como la gran Nación que somos, desde la legalidad, la igualdad y la solidaridad”. Estas consideraciones se sumaron a las múltiples interpretaciones que generó el mensaje del Rey, especialmente entre líderes autonómicos y responsables de administraciones, quienes subrayaron la necesidad de situar el diálogo y la moderación en el centro de la vida política.

La valoración positiva emitida por Azcón refleja un reconocimiento explícito al valor institucional del mensaje del monarca, así como la relevancia de la referencia a la Transición y la experiencia europea en el marco de los actuales retos políticos. El medio destacó que estas reacciones ponen de manifiesto el peso simbólico y operativo de los mensajes navideños emitidos desde la Jefatura del Estado.