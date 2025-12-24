Agencias

Zelenski denuncia la conexión entre las grabaciones de satélites chinos y los ataques rusos a Ucrania

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado la conexión entre la filmación de territorio ucraniano por satélites chinos y el aumento de los ataques rusos sobre la infraestructura energética.

Zelenski ha alertado de que han observado "un aumento de la relación de Rusia con entidades en China que pueden proporcionar datos de Inteligencia espacial. "Estos casos permiten a Rusia prolongar la guerra y restan seriedad a la diplomacia", ha lamentado el presidente ucraniano.

Zelenski se ha reunido este miércoles con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko, para tratar esta y otras cuestiones relacionadas con el apoyo a Rusia de otros actores extranjeros en la guerra, como es el caso de Bielorrusia y reciente despliegue de misiles rusos en su territorio.

"La proliferación agresiva de estas armas representa una amenaza global y sienta un peligroso precedente", ha advertido Zelenski. Según su par bielorruso, Alexander Lukashenko, se espera un despliegue de una decena de misiles 'Oreshnik', con capacidad nuclear, aunque deja la puerta abierta a más en el futuro.

Zelenski ha asegurado que los servicios de Inteligencia ucranianos han recopilado más información sobre este asunto y que será facilitada a sus socios para que lo tengan en cuenta en futuras decisiones. Asimismo, ha ordenado estar preparados y tener lista una respuesta a las contingencias que puedan surgir.

Asimismo, el presidente ucraniano ha afirmado que entregará a sus socios información sobre los esquemas a través de los cuales Rusia está intentando sortear las sanciones económica a su industria energética a fin de lograr que las medias de presión que han de llegar en el futuro sean más efectivas y "no consiga obtener ingresos para la guerra gracias a estas manipulaciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Elma Saiz y Milagros Tolón prometen sus cargos como ministras portavoz y de Educación ante Felipe VI

El acto, celebrado en presencia de autoridades del Ejecutivo y figuras clave del Estado, formalizó el relevo ministerial tras la salida de Pilar Alegría, destacando la incorporación de dos referentes en gestión pública a la estructura del gabinete de Pedro Sánchez

Infobae

Rusia habla de "progresos lentos" en las conversaciones con EEUU para un acuerdo de paz con Ucrania

El viceministro de Exteriores de Moscú reconoció avances limitados tras las recientes reuniones en Miami con representantes estadounidenses, señalando intentos externos de boicotear el diálogo e instó a Washington a comprometerse para lograr una solución a la crisis ucraniana

Rusia habla de "progresos lentos"

Bruselas espera luz verde "cuanto antes" de los 27 para firmar el acuerdo con Mercosur a "comienzos de enero"

La Comisión Europea intensifica gestiones con países con reservas, buscando alcanzar consenso en semanas para cerrar un tratado considerado estratégico, tras verse frustrada la firma prevista y pese a persistentes dudas de Francia e Italia

Bruselas espera luz verde "cuanto

La ONU habla de "interrupción" de la producción a gran escala de captagon en Siria tras la caída de Al Assad

Tras operativos en Siria se incautaron millones de dosis de captagon, golpeando la base financiera de redes ligadas al régimen depuesto y forzando a traficantes a diversificar rutas hacia Europa y África, alertó la agencia antidrogas de la ONU

La ONU habla de "interrupción"

Nigeria afirma que su crisis diplomática con EEUU fue "resuelta en gran medida"

Un acuerdo inédito en materia sanitaria y cooperación bilateral, firmado la semana pasada, permitió dejar atrás el periodo de desacuerdos y marcar el inicio de una fase estratégica entre ambas naciones, con inversiones millonarias comprometidas por ambos gobiernos

Nigeria afirma que su crisis