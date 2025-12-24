Zelenski denuncia la conexión entre las grabaciones de satélites chinos y los ataques rusos a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado la conexión entre la filmación de territorio ucraniano por satélites chinos y el aumento de los ataques rusos sobre la infraestructura energética.

Zelenski ha alertado de que han observado "un aumento de la relación de Rusia con entidades en China que pueden proporcionar datos de Inteligencia espacial. "Estos casos permiten a Rusia prolongar la guerra y restan seriedad a la diplomacia", ha lamentado el presidente ucraniano.

Zelenski se ha reunido este miércoles con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko, para tratar esta y otras cuestiones relacionadas con el apoyo a Rusia de otros actores extranjeros en la guerra, como es el caso de Bielorrusia y reciente despliegue de misiles rusos en su territorio.

"La proliferación agresiva de estas armas representa una amenaza global y sienta un peligroso precedente", ha advertido Zelenski. Según su par bielorruso, Alexander Lukashenko, se espera un despliegue de una decena de misiles 'Oreshnik', con capacidad nuclear, aunque deja la puerta abierta a más en el futuro.

Zelenski ha asegurado que los servicios de Inteligencia ucranianos han recopilado más información sobre este asunto y que será facilitada a sus socios para que lo tengan en cuenta en futuras decisiones. Asimismo, ha ordenado estar preparados y tener lista una respuesta a las contingencias que puedan surgir.

Asimismo, el presidente ucraniano ha afirmado que entregará a sus socios información sobre los esquemas a través de los cuales Rusia está intentando sortear las sanciones económica a su industria energética a fin de lograr que las medias de presión que han de llegar en el futuro sean más efectivas y "no consiga obtener ingresos para la guerra gracias a estas manipulaciones".