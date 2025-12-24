Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania

La reunión que tuvo lugar la semana pasada en Miami entre Kirill Dimitriev, enviado especial de Rusia, Steve Witkoff, representante de Estados Unidos, y Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, se enfocó en examinar la evolución de la guerra en Ucrania, justo cuando la invasión cumple cerca de cuatro años. Tras estos encuentros, el Kremlin ha iniciado la evaluación de la información recabada por Dimitriev y planea definir en breve su posición oficial sobre una posible resolución del conflicto. Según informó la agencia TASS, Moscú prevé reanudar en el corto plazo sus contactos con Estados Unidos para abordar el plan de paz propuesto.

De acuerdo con el medio, el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, señaló que Dimitriev ya informó personalmente al presidente Vladimir Putin sobre los resultados de las conversaciones mantenidas en su reciente viaje a territorio estadounidense. El funcionario explicó que, a partir de los datos entregados por el enviado, Rusia desarrollará su postura específica sobre un eventual acuerdo dirigido a poner fin al conflicto en Ucrania. Peskov añadió que el Kremlin continuará sus contactos diplomáticos a través de los canales actualmente disponibles, subrayando que estos intercambios sucederán próximamente.

TASS consignó que las conversaciones celebradas en Miami representaron un canal significativo de interlocución, considerando el escenario de persistente confrontación militar entre Rusia y Ucrania. La agencia detalló que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner se sentaron con Dimitriev para tratar de acercar posiciones en torno a la situación ucraniana, en un contexto donde las gestiones diplomáticas han resultado limitadas desde el inicio de la invasión rusa.

El mismo día en que se difundió esta información, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo público el contenido del borrador del plan de paz acordado con Estados Unidos. No obstante, Kirill Dimitriev no ha ofrecido información concreta sobre los documentos o detalles obtenidos durante su encuentro con los representantes estadounidenses, según recogió la agencia TASS.

El portavoz del Kremlin recalcó, según publicó el medio, que la formulación de la posición rusa dependerá enteramente del informe entregado por Dimitriev al presidente Putin. Dentro de ese marco, las autoridades de Moscú intentan mantener abiertos los canales de negociación con Washington para explorar vías de solución diplomática, en paralelo al desarrollo de la situación sobre el terreno militar.

En los últimos meses, la guerra en Ucrania ha experimentado nuevos episodios de tensión, agravando el impacto de la crisis tanto en la región como a nivel internacional. Según reportó la agencia de noticias, la presencia de Jared Kushner en los encuentros subraya el interés de figuras cercanas al expresidente Trump en influir en los esfuerzos de mediación, más allá de los canales institucionales de la diplomacia estadounidense habitual.

A pesar de la iniciativa para reactivar los contactos diplomáticos, las diferencias entre Moscú y Kiev siguen marcando las negociaciones internacionales. La publicación del borrador del plan de paz por parte de Zelenski introduce un nuevo elemento para la discusión, aunque TASS señala que el secretismo en torno a los detalles de las propuestas obtenidas por Dimitriev impide prever avances inmediatos.

Las autoridades rusas, de acuerdo con la agencia, no han especificado cuáles podrían ser los pasos concretos en el futuro diálogo con Estados Unidos ni han adelantado en qué medida la información obtenida en Miami moldeará su posición. Sin embargo, la confirmación de la próxima reanudación de contactos sugiere que Moscú permanece atenta a las señales de Washington y a los movimientos de las autoridades ucranianas.

El clima de incertidumbre prosigue mientras el conflicto se mantiene en el centro del escenario internacional y las propuestas de paz siguen en proceso de evaluación por las partes implicadas. Según la agencia TASS, el curso de las negociaciones dependerá en gran medida de la reacción del Kremlin a los datos recogidos en Miami y de la evolución de la postura ucraniana tras la revelación del plan de paz recientemente difundido por Kiev.