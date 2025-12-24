Agencias

Hallada en Turquía la caja negra del avión siniestrado en el que murió el jefe del Ejército de Libia

Guardar

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha anunciado este miércoles el hallazgo de la caja negra del avión siniestrado el martes en territorio turco, un accidente en el que murió el jefe del Estado Mayor General de Libia, Mohamed al Hadad.

"La caja negra y los registros del avión han sido encontrados, esperamos que sean analizados lo antes posible para entender las causas de esta catástrofe", ha aseverado Yerlikaya durante una rueda de prensa.

El 'Dassault Falcon 50' --un avión de fabricación francesa-- se estrelló a pocos minutos de despegar del aeropuerto de la capital turca, Ankara. En la aeronave regresaban a Libia Al Hadad y otros altos cargos del país africano, que habían pasado varios días en Turquía.

En total, a bordo de la aeronave viajaban siete personas, tal y como ha informado en un comunicado la Presidencia de Turquía, que ha abierto ya una investigación para discernir las causas del siniestro. Para colaborar en estas pesquisas, el primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha ordenado el envío de una delegación oficial a Ankara.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

El esperado reencuentro entre la artista donostiarra y el exitoso grupo marcará la fiesta televisiva del 31 de diciembre, en una actuación exclusiva desde San Sebastián que servirá para estrenar un nuevo tema y celebrar tres décadas de trayectoria

Infobae

Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov

Al menos un muerto y

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Un centenar de personas quedó sin hogar en Silwan tras la destrucción de un inmueble, lo que desató duros señalamientos desde la Autoridad Palestina y Hamás, quienes acusan a Tel Aviv de “crimen de guerra” y desplazamiento forzado

Israel demuele un edificio residencial

La UE prorroga seis meses las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

La decisión ratifica el endurecimiento de restricciones para Moscú y refuerza barreras sobre energía, finanzas, tecnología y medios, al tiempo que amplía la lista de funcionarios rusos sancionados por represión y violaciones de derechos humanos en el país

La UE prorroga seis meses

El CE Europa no podrá jugar en el Nou Sardenya lo que resta de temporada

Tras una decisión de la Audiencia Nacional, el equipo se ve forzado a abandonar su campo, al no cumplir con los requisitos sobre el tipo de superficie exigidos por la federación, y trasladará sus partidos a una sede alternativa

El CE Europa no podrá