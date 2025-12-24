Hallada en Turquía la caja negra del avión siniestrado en el que murió el jefe del Ejército de Libia

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha anunciado este miércoles el hallazgo de la caja negra del avión siniestrado el martes en territorio turco, un accidente en el que murió el jefe del Estado Mayor General de Libia, Mohamed al Hadad.

"La caja negra y los registros del avión han sido encontrados, esperamos que sean analizados lo antes posible para entender las causas de esta catástrofe", ha aseverado Yerlikaya durante una rueda de prensa.

El 'Dassault Falcon 50' --un avión de fabricación francesa-- se estrelló a pocos minutos de despegar del aeropuerto de la capital turca, Ankara. En la aeronave regresaban a Libia Al Hadad y otros altos cargos del país africano, que habían pasado varios días en Turquía.

En total, a bordo de la aeronave viajaban siete personas, tal y como ha informado en un comunicado la Presidencia de Turquía, que ha abierto ya una investigación para discernir las causas del siniestro. Para colaborar en estas pesquisas, el primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha ordenado el envío de una delegación oficial a Ankara.