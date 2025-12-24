Agencias

El Valencia CF celebra un año más junto a Banco de Alimentos la solidaria 'Nit de Nadal'

El Valencia CF, a través de la Fundació VCF y junto a Banco de Alimentos, ha impulsado un año más la 'Nit de Nadal' ('La Noche de Navidad), una iniciativa solidaria centrada en un reparto de productos típicos navideños y juguetes, poniendo el foco en los más pequeños y en la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de dificultad en estas fechas tan señaladas.

Según señaló el club 'che' en nota de prensa este miércoles, el Estadio de Mestalla "volvió a convertirse en un espacio de solidaridad y compromiso social, reflejo de los valores que comparten el Valencia CF, la Fundació VCF y Banco de Alimentos, así como de su colaboración continuada a favor del bienestar de la comunidad".

"A través de iniciativas como la 'Nit de Nadal', el Valencia CF y la Fundació VCF reafirman su compromiso con la responsabilidad social y su voluntad de seguir colaborando con entidades sociales que trabajan de manera constante para mejorar la calidad debida de las personas más vulnerables", subrayó.

