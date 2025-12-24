El Atlético de Madrid traspasa al defensa Javi Galán a Osasuna

Osasuna comunicó que el fichaje de Javi Galán incluye la posibilidad de que el club madrileño reciba 500.000 euros adicionales por cada temporada posterior al 30 de junio de 2026, siempre que el jugador siga vinculado al club y la entidad navarra permanezca en LaLiga EA Sports. De acuerdo con la información difundida por el propio Osasuna, el club abonó medio millón de euros por el traspaso del lateral izquierdo, quien firmó un contrato hasta esa fecha.

Tal como publicó el Atlético de Madrid, ambas entidades anunciaron este miércoles el acuerdo que oficializa la llegada del defensa extremeño al conjunto pamplonés. Galán, de 31 años y natural de Badajoz, llegó al Atlético en el verano de 2023 desde el RC Celta, pero su estadía en la capital española fue breve y marcada por la escasez de minutos. Tras disputar solo la primera mitad del curso 2023-2024 con la camiseta rojiblanca, el futbolista acumuló poca participación en la plantilla dirigida por Diego Pablo Simeone.

Según detalló el Atlético de Madrid, el técnico argentino priorizó en la banda izquierda a otros jugadores, como el eslovaco David Hancko y el italiano Mateo Ruggeri. Esto provocó que Galán sumara únicamente siete apariciones esta temporada: cinco en LaLiga EA Sports, una en la Liga de Campeones y una en Copa del Rey, totalizando 313 minutos sobre el terreno de juego. La situación llevó al club a cederlo en el mercado invernal de esa misma campaña a la Real Sociedad, buscando que encontrara mayor regularidad.

De acuerdo con la información recogida por el Atlético, al finalizar su cesión en San Sebastián Galán retomó su papel en el club rojiblanco, acumulando minutos hasta completar 47 encuentros de los 56 que jugó el equipo durante su estancia. No obstante, su protagonismo en la plantilla se mantuvo limitado respecto a expectativas iniciales.

El acuerdo entre los clubes permite que Javi Galán inicie su etapa en Osasuna bajo las órdenes del entrenador Alessio Lisci a partir del lunes 29 de diciembre, día en el que la plantilla reinicia los entrenamientos tras el parón. El club navarro confirmó que la presentación oficial del futbolista como nuevo refuerzo tendrá lugar esa misma tarde.

Osasuna y Atlético de Madrid formalizaron todos los términos del traspaso este miércoles, según coincidieron en sus comunicados institucionales. Los dos clubes resaltaron que la operación representa un nuevo desafío profesional para el futbolista y señalaron que, en caso de futuras renovaciones y continuidades del lateral en el equipo pamplonés, se han fijado condiciones económicas adicionales. Según consignó Osasuna, la suma de 500.000 euros se activaría por cada ejercicio siguiente al 30 de junio de 2026 si el defensor sigue en la plantilla y el club mantiene la categoría en la máxima división.

"Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales", expresó la entidad rojiblanca al despedir al jugador, según reportó el propio Atlético de Madrid en su nota institucional.

La etapa de Javi Galán en el Atlético no alcanzó la proyección deportiva esperada, tras un traspaso que en su momento supuso un cambio de rumbo desde el RC Celta y tras años en el fútbol español. La breve cesión a la Real Sociedad y su retorno sin mayores oportunidades marcaron su paso por el club de la capital.

La llegada de Galán a Osasuna busca aportar experiencia defensiva al proyecto del entrenador Alessio Lisci, reforzando una posición lateral que, según el club, considera estratégica para las aspiraciones en LaLiga EA Sports. Con su incorporación, el equipo navarro espera consolidar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada, conforme a los detalles presentados en la comunicación oficial.

El acuerdo entre las partes establece que cualquier prolongación de la relación contractual después de 2026 dependerá de la situación deportiva del club y de la permanencia de Galán en la plantilla. Esta operación se inscribe en el contexto de los movimientos habituales del mercado de invierno, enfocados a ajustar plantillas y resolver casos de jugadores con poca participación en sus equipos de origen.

La salida de Galán refuerza la política del Atlético de Madrid de ofrecer alternativas a los futbolistas que no se consolidan con la regularidad deseada en sus filas, mientras que para Osasuna representa una oportunidad de incorporar a un jugador con recorrido en LaLiga. Las cláusulas económicas añadidas a partir de 2026 constituyen un elemento relevante de la operación, condicionando futuros pagos al rendimiento colectivo del equipo en la competición.