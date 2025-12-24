Ana Belén conquista Madrid con el último concierto de su gira 'Más de Ana'

Ana Belén ha puesto el broche de oro a su gira 'Más de Ana' con un concierto muy especial en el Movistar Arena de Madrid, donde se reencontró con su público en una noche cargada de emoción y nostalgia. La artista madrileña, que ha vuelto a los escenarios con una energía renovada, convirtió la capital en la última parada de un tour con el que ha celebrado su trayectoria y su presente musical.

Sobre el escenario, la artista repasó algunos de sus grandes himnos, esos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, como 'La Puerta de Alcalá' o 'El hombre del piano', coreados de principio a fin por un público completamente entregado. Entre los clásicos, la cantante también hizo hueco a los temas de su último trabajo, 'Vengo con los ojos nuevos', un disco con el que ha demostrado que sigue en plena forma creativa y que sus nuevas canciones conectan con la misma fuerza que las de siempre.

El ambiente en el Movistar Arena fue el de una auténtica celebración, con una Ana Belén cómoda, cercana y agradecida, que se dirigió al público consciente de que esa noche no era un concierto más, sino el cierre de una etapa. La mezcla de arreglos actuales, banda sólida y una puesta en escena elegante subrayó esa dualidad entre la artista icónica y la creadora que sigue mirando hacia adelante, algo que el público premió con largas ovaciones.

La gira 'Más de Ana' ha servido para reivindicar la vigencia de una carrera que abarca décadas, pero que continúa sumando capítulos gracias a nuevos proyectos y colaboraciones. Con este concierto final en Madrid, Ana Belén se despide temporalmente de los escenarios con la sensación de misión cumplida, acompañada por un público fiel que volvió a demostrar que sus canciones siguen teniendo un lugar muy vivo en la banda sonora emocional de muchos.