Tailandia rechaza trasladar a Malasia las conversaciones de este miércoles con Camboya

Las autoridades de Tailandia han rechazado este martes trasladar a Kuala Lumpur, la capital de Malasia, el lugar para el encuentro con representantes camboyanos para reanudar las conversaciones de paz, lo que pone en tela de juicio la viabilidad de la cita.

Está previsto que la reanudación de las consultas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, tenga lugar este miércoles en la provincia de Chanthaburi, en Tailandia, si bien el Gobierno camboyano no la considera una zona "neutral" dados los acontecimientos de las últimas semanas y los combates entre las partes.

La propuesta para cambiar el lugar del encuentro fue entregada horas antes por el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, a las autoridades tailandesas, a las que trasladaban su preocupación por la situación de seguridad y los peligros que podría reportar realizar las consultas en suelo tailandés.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha confirmado que el lugar sigue siendo el planeado inicialmente y ha recalcado que Camboya no ha presentado aún sus demandas para el encuentro. Además, ha dicho estar dispuesto a negociar este asunto, según informaciones de la cadena PBS.

Tailandia y Camboya siguen intercambiando acusaciones de ataques en zonas fronterizas a pesar de la disposición mostrada a reanudar los contactos para un acuerdo de paz.

Los enfrentamientos del mes de diciembre dejan ya 75 muertos, con 56 víctimas mortales del lado tailandés --22 militares y 34 civiles-- y 19 civiles del lado camboyano, que no ha dado cifras sobre militares fallecidos.

Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera entre ambos países, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados.

