Secuestradas cerca de 30 personas en un nuevo ataque en el centro de Nigeria

Alrededor de 30 personas han sido secuestradas en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en el estado nigeriano de Plateau, situado en el centro del país, en medio del deterioro de la seguridad y el aumento de las operaciones de bandas criminales con el objetivo de reclamar el pago de secuestros.

Fuentes locales citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' han especificado que 28 personas fueron raptadas en la localidad de Zak, situada en el área de Yak, antes de agregar que entre ellas hay un número indeterminado de niños, sin que por ahora se conozca su paradero.

Así, Sapii Sambo, un líder comunitario de Wase, ha manifestado que los asaltantes abordaron un vehículo que trasladaba a una delegación oficial que se dirigía a un acto religioso de la comunidad musulmana en Sabon Layi. "Emboscaron su vehículo en los alrededores de la localidad y secuestraron a todos los pasajeros", ha recalcado.

Las autoridades nigerianas no se han pronunciado por ahora sobre el incidente, después de que el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris, anunciara el lunes que la Administración de Bola Tinubu ha establecido este año una "nueva doctrina nacional antiterrorista" que incluye la declaración como "terrorista" de "cualquier grupo armado" implicado en secuestros.

Durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad --anteriormente centrada en el noreste del país, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- en zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales.

