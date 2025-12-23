Agencias

La Knesset extiende por dos años la orden que permite el cierre de medios extranjeros en Israel

Guardar

El Parlamento de Israel ha aprobado el proyecto de ley que extiende por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las emisiones de medios de comunicación extranjeros en el país, incluso si este no se encuentra bajo estado de emergencia.

La Knesset ha aprobado en segunda y tercera lecturas un proyecto de ley que elimina la necesidad de una autorización judicial para cerrar un medio de comunicación y prorroga por dos años más la ley de emergencia conocida como 'Ley Al Yazira', según informa el diario 'Haaretz'.

Además, la desvincula de la existencia de un estado de emergencia, a diferencia de lo que ocurrió en abril de 2024, cuando se promulgó la orden temporal que cerró la oficina en Israel de la cadena de televisión Al Yazira --de ahí el nombre del proyecto--, y que permitó un mes más tarde la suspensión de sus emisisones en este país.

La iniciativa, que ha salido adelante con 22 votos a favor y diez en contra --incluidos los de nueve diputados árabes, según el canal qatarí--, permite a Karhi extender el cierre de Al Yazira hasta finales de 2027.

Además le otorga tanto a él como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la facultad para confiscar equipos de medios extranjeros si consideran que representan una amenaza para la seguridad del Estado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Liberados los 18 militares secuestrados en el noroeste de Colombia mientras buscaban a un cabecilla del ELN

Liberados los 18 militares secuestrados

Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

Las autoridades municipales confirmaron la identificación de un sospechoso, aprehendido en una vía cercana, a quien relacionan con una serie de fuegos provocados que generaron alarma vecinal, daños económicos y peligro para los residentes más vulnerables del sector

Detenido el presunto autor de

Telefónica firma mañana con los sindicatos el acuerdo sobre el ERE y la prórroga de los convenios

La multinacional presenta un plan de salidas voluntarias con indemnizaciones mejoradas según la edad, la antigüedad y el grupo empresarial, que afectará hasta 5.040 empleados e incluye la extensión de convenios y medidas de protección laboral

Telefónica firma mañana con los

Fernando Martínez de Irujo celebra su recuperación del cáncer con una gran fiesta en Madrid

Rodeado de sus seres queridos en una cita exclusiva, el duque agradeció el respaldo recibido durante meses de tratamiento, según Mujer Hoy, en una velada reservada que subrayó la unión familiar y la esperanza tras la enfermedad

Fernando Martínez de Irujo celebra

La Casa Blanca defiende la incursión en el 'Centuries' por transportar "petróleo bajo sanciones"

El reclamo de Caracas ante la ONU por la desaparición de la tripulación del “Centuries” tras una operación de fuerzas estadounidenses abre una disputa internacional sobre soberanía, sanciones petroleras y normas de fiscalización en aguas internacionales

La Casa Blanca defiende la