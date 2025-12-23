Agencias

Igualdad rebaja a 46 las asesinadas por violencia machista este año tras excluir un caso en Asturias

Guardar

El Ministerio de Igualdad ha rebajado de 47 a 46 el número de asesinadas por violencia de género este año tras excluir un caso de una mujer desaparecida el 7 de mayo en Asturias, al no encontrarse acreditada la existencia de relación de pareja entre la víctima y el presunto asesino.

Tras la exclusión de este caso también descienden a 1.342 las asesinadas por violencia machista desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este martes en un mensaje en la red social X que estaba recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Vizcaya. Si bien, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han confirmado a Europa Press que finalmente se ha descartado.

En lo que respecta a diciembre, el Ministerio de Igualdad ha confirmado un total de cinco asesinatos machistas: en Valencia, Toledo, Sevilla, Barcelona y Alicante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francisco Blázquez, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la IHF

El liderazgo español en el balonmano internacional da un salto significativo tras la integración de referentes en órganos decisorios y técnicos de la IHF, afianzando la capacidad de España para incidir en estrategias y normativas globales

Francisco Blázquez, nuevo miembro del

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

La defensa de Bolsonaro solicita

Danielle Collins se perderá la primera parte de la temporada WTA al someterse a un tratamiento de fertilidad

Danielle Collins se perderá la

Fallece el actor Celso Bugallo a los 78 años

Reconocido por su papel junto a Javier Bardem en 'Mar adentro', el intérprete gallego destacó también en teatro y trabajó con directores como Amenábar y León de Aranoa, consolidando una carrera marcada por galardones y aplaudidas actuaciones

Fallece el actor Celso Bugallo

Celso Bugallo muere a los 78 años

Reconocido por su destacado papel en ‘Mar adentro’, el actor gallego deja un legado en cine y televisión tras una extensa trayectoria iniciada en las tablas y consolidada con notables colaboraciones junto a directores y el reconocimiento de la crítica

Celso Bugallo muere a los