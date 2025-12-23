Aldama no puede con los Thunder y Hugo González brilla en el triunfo de los Celtics

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido frente a los Oklahoma City Thunder por 119-103, en un partido en el que el canario únicamente ha podido anotar nueve puntos con malos porcentajes en el tiro, mientras que Hugo González ha sido muy importante (6 puntos y 11 rebotes) en la remontada de los Boston Celtics ante los Indiana Pacers por 103-95.

Después de realizar el mejor partido de su carrera en la NBA (37 puntos) frente a los Washington Wizards, Aldama ha tenido una noche para olvidar en la visita a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder. El jugador canario se ha quedado en 9 puntos y 7 rebotes, con muy malos porcentajes en el tiro (4/13 en tiros de campo y 1/5 en triples).

A pesar de la dificultad del encuentro, los Grizzlies compitieron hasta los últimos minutos ante unos Thunder, que tuvieron a Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) como gran protagonista. El vigente MVP alcanzó los 100 partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, amenazando el récord que tiene Wilt Chamberlain con 126 encuentros.

En los Grizzlies los dos mejores jugadores fueron Kentavious Caldwell-Pope y Cedric Coward con 16 puntos. A pesar de esta segunda derrota consecutiva, los de Tennessee se mantienen el noveno puesto de la Conferencia Oeste, mientras que los Thunder se colocan con un récord de 26 victorias y 3 derrotas.

Por su parte, Hugo González tuvo mucho protagonismo en el triunfo de los Boston Celtics ante los Indiana Pacers por 103-95. El jugador español destacó con 6 puntos y 11 rebotes, además de aportar su energía defensiva que lideró la remontada del equipo local, que suman su tercer triunfo consecutivo y se colocan terceros en la Conferencia Este.

Este gran rendimiento le valió al exjugador del Real Madrid para jugar hasta 36 minutos, su récord en la NBA. El alero madrileño disputó prácticamente toda la segunda mitad, que arrancó como titular en el lugar de Josh Minott. Los Celtics llegaron a ir 20 puntos abajo en el tercer cuarto, pero la intensidad defensiva de Hugo y los 31 puntos de Jaylen Brown lideraron la remontada del conjunto verde.