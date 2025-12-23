Agencias

Aldama no puede con los Thunder y Hugo González brilla en el triunfo de los Celtics

Guardar

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido frente a los Oklahoma City Thunder por 119-103, en un partido en el que el canario únicamente ha podido anotar nueve puntos con malos porcentajes en el tiro, mientras que Hugo González ha sido muy importante (6 puntos y 11 rebotes) en la remontada de los Boston Celtics ante los Indiana Pacers por 103-95.

Después de realizar el mejor partido de su carrera en la NBA (37 puntos) frente a los Washington Wizards, Aldama ha tenido una noche para olvidar en la visita a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder. El jugador canario se ha quedado en 9 puntos y 7 rebotes, con muy malos porcentajes en el tiro (4/13 en tiros de campo y 1/5 en triples).

A pesar de la dificultad del encuentro, los Grizzlies compitieron hasta los últimos minutos ante unos Thunder, que tuvieron a Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) como gran protagonista. El vigente MVP alcanzó los 100 partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, amenazando el récord que tiene Wilt Chamberlain con 126 encuentros.

En los Grizzlies los dos mejores jugadores fueron Kentavious Caldwell-Pope y Cedric Coward con 16 puntos. A pesar de esta segunda derrota consecutiva, los de Tennessee se mantienen el noveno puesto de la Conferencia Oeste, mientras que los Thunder se colocan con un récord de 26 victorias y 3 derrotas.

Por su parte, Hugo González tuvo mucho protagonismo en el triunfo de los Boston Celtics ante los Indiana Pacers por 103-95. El jugador español destacó con 6 puntos y 11 rebotes, además de aportar su energía defensiva que lideró la remontada del equipo local, que suman su tercer triunfo consecutivo y se colocan terceros en la Conferencia Este.

Este gran rendimiento le valió al exjugador del Real Madrid para jugar hasta 36 minutos, su récord en la NBA. El alero madrileño disputó prácticamente toda la segunda mitad, que arrancó como titular en el lugar de Josh Minott. Los Celtics llegaron a ir 20 puntos abajo en el tercer cuarto, pero la intensidad defensiva de Hugo y los 31 puntos de Jaylen Brown lideraron la remontada del conjunto verde.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado lleva al Gobierno ante el Constitucional por no presentar los Presupuestos

El Senado lleva al Gobierno

La alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo, candidatas a Ave del Año 2026

La alondra común, el cormorán

Las dos últimas semanas de conflicto entre Tailandia y Camboya dejan ya 53 civiles muertos

Al menos 53 no combatientes han perdido la vida en los recientes enfrentamientos armados en la frontera, mientras decenas de miles han sido forzados a abandonar sus hogares en medio de bombardeos y negociaciones internacionales en curso

Las dos últimas semanas de

Miren Ibarguren, embarazada de su segundo hijo

La intérprete ha compartido en exclusiva que espera un nuevo miembro en la familia, noticia que coincide con reconocimientos y proyectos exitosos, según revela la revista InStyle, marcando así una etapa personal y profesional inmejorable

Miren Ibarguren, embarazada de su

Detenido un sospechoso vinculado a la muerte bajo custodia de un trabajador de la ONU en Sudán del Sur

Las autoridades confirman la captura de un individuo relacionado con el fallecimiento de un intérprete de Naciones Unidas ocurrido tras su detención en una base militar, mientras se intensifican reclamos internacionales por justicia y respeto a los trabajadores humanitarios

Detenido un sospechoso vinculado a