Acusado de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual el humorista británico Russell Brand

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este martes de que el actor y humorista británico Russell Brand ha sido acusado de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual después de que varias mujeres le acusaran de tener un comportamiento depredador.

Los nuevos cargos se suman a los ya presentados contra el humorista en abril de 2025 por casos relacionados con hasta cuatro mujeres: dos por violación, uno por "agresión indecente" y dos por agresión sexual, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Las autoridades empezaron a investigar a Brand en septiembre de 2023 tras recibir varias denuncias después de que se publicase una investigación conjunta de 'Sunday Times', el Times y Dispatches del Canal 4 sobre los casos de cuatro mujeres que acusaron al humorista de agresiones sexuales y violaciones entre 2006 y 2013.

Según ha detallado la Policía, sobre el humorista pesan varias acusaciones, entre ellas una presunta violación a una mujer en 1999 en la ciudad de Bournemouth; una agresión sexual en 2001; una violación por vía oral y una agresión sexual en 2004; así como otra agresión entre 2004 y 2005. Las tres últimas habrían tenido lugar en la zona de Westminster, en Londres.

"Las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, continúan recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados", ha señalado el inspector jefe detective, Tariq Farooqui, agregando que la investigación continúa.

Brand, acusado por hasta seis mujeres, negó las "graves acusaciones penales" en un vídeo publicado en YouTube y X después de que las autoridades le imputasen los primeros cargos en su contra. El humorista ha reconocido que tuvo una "etapa de promiscuidad", si bien ha defendido que las relaciones sexuales que mantuvo "siempre fueron total y absolutamente consentidas".

El humorista, quien vive actualmente en Oxfordshire y que recientemente adoptó el cristianismo como pilar de su vida, se declaró no culpable de los cinco primeros cargos en mayo y comparecerá previsiblemente ante un tribunal el próximo 20 de enero por los dos nuevos cargos.