Trump nombra un enviado especial a Groenlandia para promover sus intereses en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el nombramiento de Jeff Landry, quien actual se desempeña como gobernador del estado de Luisiana, como su enviado especial a Groenladia, con el objetivo de promover "con firmeza" los intereses del país norteamericano en la isla perteneciente a Dinamarca.

"Me complace anunciar que voy a nombrar al gran gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia", ha afirmado en su plataforma Truth Social, si bien no ha precisado cuándo oficializará la designación del republicano.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que Landry, que hasta el momento no se ha manifestado al respecto, "comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo".

El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo pertenciente a Dinamarca, incluiso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

EuropaPress

