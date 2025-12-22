Trueno actuará el 13 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El artista argentino Trueno actuará el 13 de octubre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de la programación del Cruïlla Tardor, informa este lunes el festival en un comunicado.

Se trata del primer concierto del Cruïlla Tardor y supondrá el regreso de Trueno a Barcelona, tras agotar las entradas el año pasado en el Sant Jordi Club.

El festival ha asegurado que para esta cita en Barcelona el artista prepara un "concierto único, cargado de energía, conciencia social y magnetismo escénico", tras ser el primer artista en encabezar el Red Bull Symphonic en Buenos Aires.