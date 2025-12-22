Agencias

Trueno actuará el 13 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Guardar

El artista argentino Trueno actuará el 13 de octubre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de la programación del Cruïlla Tardor, informa este lunes el festival en un comunicado.

Se trata del primer concierto del Cruïlla Tardor y supondrá el regreso de Trueno a Barcelona, tras agotar las entradas el año pasado en el Sant Jordi Club.

El festival ha asegurado que para esta cita en Barcelona el artista prepara un "concierto único, cargado de energía, conciencia social y magnetismo escénico", tras ser el primer artista en encabezar el Red Bull Symphonic en Buenos Aires.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

Infobae

Las autoridades de Gaza denuncian seis muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud del enclave reportó seis fallecidos y veinte lesionados producto de bombardeos recientes, en un contexto donde los recuentos oficiales subrayan un aumento constante de víctimas a pesar del cese al fuego anunciado en octubre

Las autoridades de Gaza denuncian

El cineasta canario David Olivera presentará en marzo de 2026 'Cincuenta' en el Instituto Cervantes de Los Ángeles

Un filme que entrelaza memoria, migración y búsqueda personal será exhibido por primera vez en Estados Unidos, proponiendo una mirada introspectiva sobre la identidad y el legado familiar a través del viaje y la exploración de experiencias vitales

El cineasta canario David Olivera

Un portavoz de Clinton dice que el expresidente no tiene nada que ver con la red de tráfico de menores de Epstein

El representante de Bill Clinton sostuvo que publicaciones recientes relacionadas con Jeffrey Epstein buscan desviar la atención del público, negó cualquier vínculo ilícito del exmandatario y cuestionó la motivación política detrás de la difusión de imágenes y documentos

Un portavoz de Clinton dice

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Israel demuele un edificio residencial