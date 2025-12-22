Agencias

Trasladado a prisión desde un hospital uno de los responsables del ataque en una celebración judía en Sídney

Las autoridades de Australia han trasladado este lunes a prisión a uno de los dos responsables del ataque perpetrado la semana pasada durante una festividad judía en una playa de Sídney, tras varios días hospitalizado a causa de las heridas sufridas tras ser tiroteado durante el incidente.

La Policía australiana ha trasladado a Naveed Akram, de 24 años, desde un hospital de la ciudad, después de permanecer varios días en coma tras recibir un disparo en el estómago, hasta el Complejo Correccional de Long Bay, en Malabar, una operación llevada a cabo por un elevado número de agentes.

Akram, quien perpetró el ataque junto a su padre --muerto durante el tiroteo--, permanecerá bajo custodia hasta su comparecencia frente a un tribunal, después de que la semana pasada se rechazara su petición de liberación bajo fianza, según ha recogido el portal australiano de noticias 7news.

Apenas unas horas antes, las autoridades australianas afirmaron que los responsables del ataque contra la playa de Bondi, que se saldó con 15 muertos y más de 40 heridos, recibieron entrenamiento en el país oceánico, desmintiendo así las informaciones apuntando a que lo hicieron en Filipinas.

La Policía ha indicado asimismo que los atacantes lanzaron cuatro artefactos explosivos --que no llegaron a estallar-- poco antes de emprender el tiroteo masivo con tres armas de fuego contra los participantes en una celebración con motivo de la festividad judía de Janucá, en la que se esperaba congregar unos 2.000 fieles.

