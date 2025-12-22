Agencias

La lotera de Porqueres (Girona) reparte un quinto premio dos semanas después de la Bonoloto

La Administración de lotería número 1 de Porqueres, en Pla de l'Estany (Girona) ha repartido una serie del número 23.112, el primer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este lunes, dos semanas después de que repartiera también más de dos millones de euros en la Bonoloto a un único agraciado.

"Siempre nos gusta repartir premios, sea cual sea el sorteo, pero hacerlo en Navidad siempre tiene un plus de alegría", ha explicado en un comunicado la propietaria de la administración Anna Ballester, que también vendió tres décimos de un quinto premio hace dos años.

Ballester ha relatado que el local recibió el número premiado hace meses, y ha ido vendiendo los décimos (con 6.000 euros repartidos a cada uno y 60.000 euros en total a toda la serie) "uno a uno y todos por ventanilla", a clientes que pedían expresamente que acabara en el número 12.

