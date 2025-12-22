Agencias

Japón autoriza reactivar la central nuclear más grande del mundo catorce después del desastre en Fukushima

Guardar

La Asamblea de la prefectura japonesa de Niigata ha aprobado este lunes un proyecto de ley presupuestario para reactivar la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, más de catorce años después del desastre en Fukushima Daiichi, que sufrió un grave accidente nuclear en 2011 a raíz de un devastador seísmo y un posterior tsunami.

"Garantizar la seguridad será un proceso continuo. Empezaremos a difundir las medidas de seguridad y a preparar rutas de evacuación y refugios", ha afirmado tras la votación el gobernador de la prefectura, Hideyo Hanazumi.

El proyecto de ley --apoyado gracias a los votos del Partido Liberal Democrático (PLD)-- fue presentado a principios de diciembre por el gobernador de la prefectura tras llevar a cabo una serie de estudios sobre la acogida de la medida entre la población local.

La planta tiene actualmente siete reactores que no están operativos y que son operados por Tokio Electric Power Company (Tepco), la misma empresa que operaba los seis reactores de la central de Fukushima Daiichi antes del accidente de 2011.

Se espera que la Unidad 6 de la central, ubicada en la región costera de Niigata --a cerca de 260 kilómetros de la capital, Tokio-- sea la primera en ser reactivada el próximo 20 de enero, según ha recogido la cadena pública de televisión, NHK.

La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha mostrado partidaria de impulsar la energía nuclear para reducir los costes de la electricidad pese a que muchos japoneses todavía guardan en la memoria imágenes de aquel tsunami en 2011 que arrasó la costa e hizo fallar los sistemas de seguridad de la central nuclear de Fukushima.

El intenso terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y posterior tsunami dejó cerca de 18.000 muertos. A diferencia del accidente de Chernóbil, las partículas liberadas en Fukushima fueron vertidas principalmente al mar y no a la atmósfera, lo que hizo del sector pesquero una de las principales víctimas de la catástrofe en términos económicos y laborales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

Infobae

Las autoridades de Gaza denuncian seis muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud del enclave reportó seis fallecidos y veinte lesionados producto de bombardeos recientes, en un contexto donde los recuentos oficiales subrayan un aumento constante de víctimas a pesar del cese al fuego anunciado en octubre

Las autoridades de Gaza denuncian

El cineasta canario David Olivera presentará en marzo de 2026 'Cincuenta' en el Instituto Cervantes de Los Ángeles

Un filme que entrelaza memoria, migración y búsqueda personal será exhibido por primera vez en Estados Unidos, proponiendo una mirada introspectiva sobre la identidad y el legado familiar a través del viaje y la exploración de experiencias vitales

El cineasta canario David Olivera

Un portavoz de Clinton dice que el expresidente no tiene nada que ver con la red de tráfico de menores de Epstein

El representante de Bill Clinton sostuvo que publicaciones recientes relacionadas con Jeffrey Epstein buscan desviar la atención del público, negó cualquier vínculo ilícito del exmandatario y cuestionó la motivación política detrás de la difusión de imágenes y documentos

Un portavoz de Clinton dice

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Israel demuele un edificio residencial